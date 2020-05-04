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طارق عامر: 4 ترليون جنيه حجم الودائع والمدخرات بالبنوك

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م
طارق عامر
طارق عامر
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغت 4 تريليونات جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها، مؤكدًا أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي، ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
وأضاف عامر، أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لا سيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.وأوضح أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة،
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بنزين

تفاصيل خصم 30 قرشا على كل لتر «مُباع» من البنزين والسولار

قال المحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن قرار زيادة أسعار الوقود لن يمس المواطن بأى شئ، مؤكدا أنه لا تغيير فى أسعار بيع المواد البترولية المباعة لأى مواطن نهائيا وإنما تلك إجراءات بين وزارتى البترول والمالية. وأكد عثمان في تصريحات لـ"التحرير"، أن كان من المفترض خفض أسعار المواد البترولية فى شهر أبريل الماضى إلى أقل من السعر الحالى بنسبة تصل 5?، الذى أعلن عنه مؤخرا، خاصة أنه لم يتم تخفيض الأسعار 10? بل تم خفضها 5? فقط، حيث تم إنشاء صندوق لمواجهة الظروف الحالية يتم الاستفادة من تلك الانخفاض فى توجيهه لبعض الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمواطنين.
وزير الزراعة في الجلسة المسائية للبرلمان

البرلمان يوافق على فرض رسوم تنمية على البنزين والسولار

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لتعديل قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة»، وأقر المجلس خلال جلسته العامة، اليوم، طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين، و25 قرش لكل لتر سولار. وسأل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وزير المالية قائلاً: «هل سيترتب على هذا البند زيادة في أسعار البنزين أو السولار»، ليرد «معيط»: «على الاطلاق لن تزيد الأسعار الحالية قرش واحد لا في البنزين ولا في السولار».
الذهب (2)

الذهب ينخفض بالسوق المحلي وعيار 21 يسجل 744 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1699 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
القلعة - أحمد هيكل

قبل كورونا.. 15 مليار جنيها عائدات القلعة خلال 2019

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي الشركة المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 14.9 مليار جنيه خلال عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 11%. ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لشركة طاقة عربية، حيث ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 31% لتسجل 7.7 مليار جنيه خلال عام 2019 بفضل الأداء القوي لقطاعات الغاز الطبيعي والكهرباء ونشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.
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