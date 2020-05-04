طارق عامر: 4 ترليون جنيه حجم الودائع والمدخرات بالبنوك

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م

طارق عامر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغت 4 تريليونات جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها، مؤكدًا أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي، ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".

وأضاف عامر، أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لا سيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.وأوضح أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة،

وأضاف عامر، أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لا سيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.



وأوضح أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل ما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.



كما أكد النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون البنك المركزي باستفاضة كبيرة داخل اللجنة من أجل الخروج بقانون متوازن ويلبي تطلعات الدولة المصرية.





