وزير الداخلية يكافئ 752 شرطيا حققوا رسالة الأمن

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:١٤ م

وزير الداخلية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 752 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، مصلحة السجون، الأمن المركزي» والإدارات العامة لـ"شرطة النقل والمواصلات، اتصالات الشرطة، المرور، الهجرة والجنسية»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر أبريل الماضي.

وأسهمت جهود رجال الشرطة خلال الشهر المنصرم في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين. وكافأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي 704 من رجال الشرطة تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن. يأتي ذلك في إطار ما توليه

وأسهمت جهود رجال الشرطة خلال الشهر المنصرم في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.



وكافأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الشهر الماضي 704 من رجال الشرطة تقديرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.



يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.



