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طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

تحرير:أحمد جاد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٧ م
طارق عامر
طارق عامر
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
وأشار طارق عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.وأوضح أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإليكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة،
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الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
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السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

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عبد العال: البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم الإثنين ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة. وقال، إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري. وأضاف، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
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أيقونة الرحمة بالإسكندرية.. شعاع أمل في محاربة كورونا

"الجيش الأبيض".. كلمة استحقها أطباء مصر الذين يضحون بحياتهم وأوقاتهم من أجل إسعاف وعلاج المرضى الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، وذلك بالمكوث داخل مستشفيات العزل لفترات طويلة لعلاج المرضى وضمن الإجراءات الاحترازية وهو ما ينطبق على الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، الملقبة بأيقونة الرحمة فى المحافظة التى كشفت أنها لم تلتق أسرتها منذ أكثر من شهرين متتاليين بسبب التزامها بالبقاء داخل المستشفى المخصصة للحجر الصحي، وعلاج المصابين بكورونا.
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تعقيم وتطهير 39 سفينة بضائع في ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا على مدار الـ24 ساعة دون توقف، حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء وأعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية وحركة البضائع ومراقبة الساحات والنظام الإلكتروني وتأمين الأفراد والمنشآت، وبلغ عدد السفن العاملة بالميناء 39 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وسافرت 17 سفينة ووجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة وبالمخطاف الداخلي 8 سفن، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الـ24 ساعة الماضية 38 ألف طن، أهمها البصل والبطاطس.
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بنك القاهرة يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

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السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة، في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون حول أزمة «كورونا»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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