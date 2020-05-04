مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التفيشية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .

وأسفرت الحملات عن ضبط 1001 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج لحيازتها 9,080 طن (سكر – أرز – مكرونة – ملح طعام) و7560 عبوة زيت طعام معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر. وضبط مالك محل لتجارة الأعلاف بدون ترخيص مركز شبين الكوم محافظة