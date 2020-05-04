جريمة

«الرادار» سلاح المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٥ م
رادار
رادار
أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1802 مخالفة مرورية متنوعة.
وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، شملت الجهود تحرير 348 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وذلك في إطار خطة المرور للحد من حوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة أثناء القيادة. شملت
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تزوير-أموال-عامة (2)

لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبى جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
عدادا-كهرباء (2)

الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
تهريب بضائع

«كله تحت السيطرة».. أمن المنافذ يتصدى لقضايا التهريب

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 15 ألف جنيه.
سلع-غذائية

مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التفيشية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .
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أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

التقاط 321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
اشارة-مرور (2)

المرور تشن حملات انضباطية في الشوارع والميادين

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملاتها الانضباطية المكبرة بمختلف الشوارع والميادين؛ لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 807 مخالفات مرورية متنوعة.
.رادار-مرور

«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
.رادار-مرور

«في 24 ساعة».. رادارات المرور تلتقط 311 مخالفة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1420 مخالفة مرورية متنوعة.
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