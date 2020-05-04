«كله تحت السيطرة».. أمن المنافذ يتصدى لقضايا التهريب

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤١ م

تهريب بضائع

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 15 ألف جنيه.

في مجال الأمن العام -تحت إشراف مساعد اول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم- أمكن ضبط 3 قضايا دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وتحرير 121 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي. وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ 140 حكما قضائيا متنوعا، وشملت