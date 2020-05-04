جريمة

«كله تحت السيطرة».. أمن المنافذ يتصدى لقضايا التهريب

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤١ م
تهريب بضائع
تهريب بضائع
حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 15 ألف جنيه.
في مجال الأمن العام -تحت إشراف مساعد اول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم- أمكن ضبط 3 قضايا دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وتحرير 121 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي. وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ 140 حكما قضائيا متنوعا، وشملت
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لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبى جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
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الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
.رادار-مرور

«الرادار» سلاح المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1802 مخالفة مرورية متنوعة.
سلع-غذائية

مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التفيشية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .
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جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
جمارك- سفاجا (2)

أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بـ1.6 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة – أدوات منزلية).
جمارك

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
اقراص-مخدرة (2)

ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
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