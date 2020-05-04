الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥١ م

سرقة تيار كهربائي - تعبيرية

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

لإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات شنت عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت عن ضبط 1158 قضية متنوعة مقابل 1128 قضية تموينية ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). أسفرت

لإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات شنت عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت عن ضبط 1158 قضية متنوعة مقابل 1128 قضية تموينية ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 18 آلاف و165 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكن ضباط شرطة البيئة والمسطحات من ضبط 328 قضية، في الوقت الذي ضبطت مباحث الضرائب والرسوم 158 قضية و4 قضايا مباحث الأموال العامة.



وتمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط قضيتين (مصنفات سمعية وبصرية، مطبوعات).







