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عبد العال: البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار

تحرير:أحمد جاد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٤ م
عبد العال
عبد العال
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم الإثنين ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة. وقال، إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري. وأضاف، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
ودعا عبد العال - خلال مناقشة النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المؤلف من 243 مادة بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر- إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم فى تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من
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الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

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السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

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