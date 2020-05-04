لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م

تزوير عملة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبى جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأمكن ضبطه في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ، وبحوزته 40 ألف جنيه بعدد 200 ورقة مقلدة من فئة المائتين جنيه. وأقر بنشاطه الإجرامي وتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من صاحب مطعم تم ضبطه وبحوزته 3 آلاف جنيه بعدد 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه. بفحص العملات النقدية المضبوطة تبين أنها مقلدة

وأمكن ضبطه في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ، وبحوزته 40 ألف جنيه بعدد 200 ورقة مقلدة من فئة المائتين جنيه. وأقر بنشاطه الإجرامي وتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من صاحب مطعم تم ضبطه وبحوزته 3 آلاف جنيه بعدد 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه.



بفحص العملات النقدية المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من صاحب مصنع ملابس مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، والمحبوس حالياً بسجن برج العرب على ذمة قضية "ترويج عملات وطنية"، وأن الأخير تخلص من الأدوات المستخدمة فى تقليد تلك العملات عقب ضبطه فى القضية، إلا أن المتهمين المضبوطين احتفظا بالعملات المقلدة خلال تلك الفترة وعدم ترويجها خشية ضبطهما.



