جريمة

لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعا

٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م
تزوير عملة
تزوير عملة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبى جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
وأمكن ضبطه في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ، وبحوزته 40 ألف جنيه بعدد 200 ورقة مقلدة من فئة المائتين جنيه. وأقر بنشاطه الإجرامي وتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من صاحب مطعم تم ضبطه وبحوزته 3 آلاف جنيه بعدد 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه. بفحص العملات النقدية المضبوطة تبين أنها مقلدة
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عدادا-كهرباء (2)

الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
تهريب بضائع

«كله تحت السيطرة».. أمن المنافذ يتصدى لقضايا التهريب

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 15 ألف جنيه.
.رادار-مرور

«الرادار» سلاح المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1802 مخالفة مرورية متنوعة.
سلع-غذائية

مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التفيشية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .
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منى-مينا (2)

بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن في البلاد

تقدم طارق محمود المحامي بالإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اليوم الأحد، اتهم فيه الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بالتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من المخابرات القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 20 متهما في مسيرة «الكعبة المجسمة» بالإسكندرية

أصدرت نيابة محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، قرارها بشأن المشاركين فى مسيرة "زفة الكعبة"، بمنطقة محرم بك، مساء اليوم السبت، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل 20 متهما شاركوا في المسيرة الليلة الأولى احتفالاً بتصميم نموذج مجسم للكعبة وذلك بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، لكل منهم، على ذمة قضايا، لاتهامهم، بالتجمهر وعدم الالتزام بقرارات الدولة الرامية للحفاظ على صحة المواطنين. وصدر القرار تحت إشراف المستشار محمود العايش المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية.
هجرة-غير-شرعية

ضبط سمسار هجرة غير شرعية يخدع السفارات بأوراق مزورة

ألقت أجهزة الأمن "قطاع الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن البحيرة"، القبض على صاحب معرض سيارات، مقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، لتورطه في تهريب راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة، عن طريق استخدام مستندات مزورة للتحايل على السفارات لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها وذلك بغرض أن يكون له السبق في الاستحواذ على أكبر عدد من راغبي الهجرة غير الشرعية، عقب استئناف الرحلات الجوية، وتحفظت قوات الأمن على محادثات له على تطبيقات التواصل تثبت تنظيمه عمليات هجرة غير شرعية نظير مبالغ مالية.
الحريق (32)

نيابة الإسكندرية: ماس كهربائي وراء حريق عقار محرم بك

بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة وكيل النائب العام بمحرم بك بالإسكندرية، معاينة نشوب حريق هائل شب اعلى سطح عقار نتيجة بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، صباح اليوم السبت، حيث تم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق بالعقار المشار إليه، وإذا ما كان هناك أسباب جنائية وراء وقوع الحريق بالإضافة إلى سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال السكان المقيمين في العقار حول شهاداتهم عن أسباب وقوع الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
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