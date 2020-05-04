تفاصيل خصم 30 قرشا على كل لتر «مُباع» من البنزين والسولار

تحرير:محمد صلاح ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م

بنزين

قال المحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن قرار زيادة أسعار الوقود لن يمس المواطن بأى شئ، مؤكدا أنه لا تغيير فى أسعار بيع المواد البترولية المباعة لأى مواطن نهائيا وإنما تلك إجراءات بين وزارتى البترول والمالية. وأكد عثمان في تصريحات لـ"التحرير"، أن كان من المفترض خفض أسعار المواد البترولية فى شهر أبريل الماضى إلى أقل من السعر الحالى بنسبة تصل 5?، الذى أعلن عنه مؤخرا، خاصة أنه لم يتم تخفيض الأسعار 10? بل تم خفضها 5? فقط، حيث تم إنشاء صندوق لمواجهة الظروف الحالية يتم الاستفادة من تلك الانخفاض فى توجيهه لبعض الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمواطنين.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، أن ذلك تم من خلال وزارة المالية التى قامت بخصم نسبة الـ5? من إجمالى أسعار المواد البترولية فى صورة رسم تنمية موارد وهذا لا يخص المواطن من قريب أو بعيد، مؤكدا أن ذلك داخل السعر المباع عليه أو متضمن السعر الذى يقوم المواطن بشرائه أو الحصول عليه علما أن السعر الحالى

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، أن ذلك تم من خلال وزارة المالية التى قامت بخصم نسبة الـ5? من إجمالى أسعار المواد البترولية فى صورة رسم تنمية موارد وهذا لا يخص المواطن من قريب أو بعيد، مؤكدا أن ذلك داخل السعر المباع عليه أو متضمن السعر الذى يقوم المواطن بشرائه أو الحصول عليه علما أن السعر الحالى كان أكبر من التكلفة باشياء بسيطة إلا أن ما حدث تم تغطية كافة التكلفة، لافتا إلى أن التخفيض القليل لصالح المواطنين وليس ضدهم وهو ما أعلنته لجنة تسعير التلقائية للمواد البترولية.



واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.



وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.



وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:



- البنزين 95 8.50 جنيه للتر

- البنزين 92 7.50 جنيه للتر

- البنزين 80 6.25 جنيه للتر

- سعر المازوت للصناعة 3900 جنيه/طن.



