السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

تحرير:محمد فتحي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي عقدت تحت عنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب السادة رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من كافة جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.وأكد الرئيس في كلمته خلال القمة أهمية التعاون والتضامن الدولي