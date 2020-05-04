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السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

تحرير:محمد فتحي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م
السيسي_أرشيفية
السيسي_أرشيفية
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي عقدت تحت عنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب السادة رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من كافة جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.وأكد الرئيس في كلمته خلال القمة أهمية التعاون والتضامن الدولي
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم الإثنين ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة. وقال، إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري. وأضاف، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
طارق-عامر (1)

طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
ميرفت السيد2

أيقونة الرحمة بالإسكندرية.. شعاع أمل في محاربة كورونا

"الجيش الأبيض".. كلمة استحقها أطباء مصر الذين يضحون بحياتهم وأوقاتهم من أجل إسعاف وعلاج المرضى الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، وذلك بالمكوث داخل مستشفيات العزل لفترات طويلة لعلاج المرضى وضمن الإجراءات الاحترازية وهو ما ينطبق على الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، الملقبة بأيقونة الرحمة فى المحافظة التى كشفت أنها لم تلتق أسرتها منذ أكثر من شهرين متتاليين بسبب التزامها بالبقاء داخل المستشفى المخصصة للحجر الصحي، وعلاج المصابين بكورونا.
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كورونا

20265 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الإثنين، عن تجاوز بلاده سقف الـ20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف المسؤول الصحي، أن 12513 شخصا توفوا في المستشفيات و7752 آخرون توفوا في مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 20265 حالة، مشيرًا أن هذه الحصيلة تزيد عن نتيجة يوم الأحد بـ 547 حالة، مؤكدًا بقاء التوجه نحو تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، والذي يقدر بـ 30584، مقابل 30610 يوم الأحد.
السيسي ووزير الدفاع

السيسي يناقش مع وزير الدفاع الجهود المبذولة في مواجهة كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاء، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
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