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الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

تحرير:محمد فتحي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م
هالة زايد
هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.وقال مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا
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الرئيس-السيسى

السيسي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي عقدت تحت عنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب السادة رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" المعروض على البرلمان اليوم الإثنين ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة. وقال، إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري. وأضاف، أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
طارق-عامر (1)

طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
ميرفت السيد2

أيقونة الرحمة بالإسكندرية.. شعاع أمل في محاربة كورونا

"الجيش الأبيض".. كلمة استحقها أطباء مصر الذين يضحون بحياتهم وأوقاتهم من أجل إسعاف وعلاج المرضى الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، وذلك بالمكوث داخل مستشفيات العزل لفترات طويلة لعلاج المرضى وضمن الإجراءات الاحترازية وهو ما ينطبق على الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، الملقبة بأيقونة الرحمة فى المحافظة التى كشفت أنها لم تلتق أسرتها منذ أكثر من شهرين متتاليين بسبب التزامها بالبقاء داخل المستشفى المخصصة للحجر الصحي، وعلاج المصابين بكورونا.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 272 حالة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (12)

فحص قرية المسيري في الإسكندرية بعد إصابة 18 شخصًا بكورونا

قامت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بعمل زيارة ميدانية لسكان قرية المسيري، بإحدى قرى العامرية، غرب المدينة، لتوقيع الكشف الطبي وفحص الوضع الصحي لحالة سكان القرية وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل القرية لنحو 18 حالة، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة برفع تقرير طبي مفصل عن الوضع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاتخاذ القرار سواء بعزل القرية من عدمه خلال المرحلة المقبلة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 169 حالة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
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