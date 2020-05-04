جريمة

ضبط 10 أشخاص صلوا التراويح في جماعة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م
الداخلية_أرشيفية
الداخلية_أرشيفية
على غرار ما قام به مجموعة من المواطنين بفتح أحد المساجد بحي محرم بك في الإسكندرية لإقامة شعائر وصلاة الجمعة، فقد قام 10 أشخاص بأداء صلاة الجماعة داخل أحد المساجد بمنطقة باكوس شرق مدينة الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم بعد مخالفتهم قرار منع فتح المساجد والالتزام بالتعليمات الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تبين قيام المضبوطين بأداء صلاة التراويح في جماعة داخل إحدى الزوايا بمنطقة باكوس في الإسكندرية.
بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يُفيد بورود معلومات بقيام نحو 10 أفراد بفتح زاوية بشارع العاقصة في منطقة باكوس بالمخالفة للتعليمات، وقاموا بأداء شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح في جماعة داخل الزاوية. على الفور انتقلت
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لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعًا

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الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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«كله تحت السيطرة».. أمن المنافذ يتصدى لقضايا التهريب

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«الرادار» سلاح المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1802 مخالفة مرورية متنوعة.
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إخلاء سبيل 13 شخصًا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، قيام مجموعة من الأشخاص بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بمنع إقامة شعائر وصلاة الجمعة وذلك بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة اللبان بوسط المحافظة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 13 شخصًا شاركوا في ارتكاب تلك المخالفة وذلك بعد ثبوت مخالفتهم قرار الدولة وقيامهم بفتح مسجد الضوي الكائن بمنطقة اللبان وإقامة شعائر صلاة الجمعة وإقامة الصلاة بصورة طبيعية دون التزام بقرارات غلق المسجد ومخالفة إقامة الأذان بصيغته المعتادة وليس بالنوازل.
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التحقيق مع 13 شخصا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

باشرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع 13 شخصا، لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرامية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، بإقامتهم صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن غربي المحافظة. وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد أداء مجموعة من الأشخاص صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن أسفل عقار في نطاق دائرة القسم.
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التحقيق في واقعة التعدي على موظف بحي المنتزه

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«مافيش كورونا».. تفاصيل مسيرة «الكعبة» بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على عدد من الأشخاص نظموا مسيرة بالإسكندرية احتفالا بشهر رمضان الكريم. كانت المتابعة الميدانية رصدت تجمع عشرات المواطنين فى شوارع الإسكندرية وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك مخالفين قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
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