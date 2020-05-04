ضبط 10 أشخاص صلوا التراويح في جماعة بالإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م
الداخلية_أرشيفية
على غرار ما قام به مجموعة من المواطنين بفتح أحد المساجد بحي محرم بك في الإسكندرية لإقامة شعائر وصلاة الجمعة، فقد قام 10 أشخاص بأداء صلاة الجماعة داخل أحد المساجد بمنطقة باكوس شرق مدينة الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم بعد مخالفتهم قرار منع فتح المساجد والالتزام بالتعليمات الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تبين قيام المضبوطين بأداء صلاة التراويح في جماعة داخل إحدى الزوايا بمنطقة باكوس في الإسكندرية.
بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يُفيد بورود معلومات بقيام نحو 10 أفراد بفتح زاوية بشارع العاقصة في منطقة باكوس بالمخالفة للتعليمات، وقاموا بأداء شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح في جماعة داخل الزاوية.
على الفور انتقلت
بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يُفيد بورود معلومات بقيام نحو 10 أفراد بفتح زاوية بشارع العاقصة في منطقة باكوس بالمخالفة للتعليمات، وقاموا بأداء شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح في جماعة داخل الزاوية.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط مباحث القسم إلى موقع الزاوية محل البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على 10 أشخاص، أثناء قيامهم بأداء شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح في جماعة، دون الالتزام بقرارات الدولة بمنع التجمعات وغلق المساجد ومنع صلاة الجماعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على نيابة الرمل أول، أصدرت قرارها بحجز 10 أشخاص على ذمة تحريات الأمن الوطني.