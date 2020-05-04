ضبط 10 أشخاص صلوا التراويح في جماعة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٤ م

على غرار ما قام به مجموعة من المواطنين بفتح أحد المساجد بحي محرم بك في الإسكندرية لإقامة شعائر وصلاة الجمعة، فقد قام 10 أشخاص بأداء صلاة الجماعة داخل أحد المساجد بمنطقة باكوس شرق مدينة الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم بعد مخالفتهم قرار منع فتح المساجد والالتزام بالتعليمات الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تبين قيام المضبوطين بأداء صلاة التراويح في جماعة داخل إحدى الزوايا بمنطقة باكوس في الإسكندرية.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يُفيد بورود معلومات بقيام نحو 10 أفراد بفتح زاوية بشارع العاقصة في منطقة باكوس بالمخالفة للتعليمات، وقاموا بأداء شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح في جماعة داخل الزاوية. على الفور انتقلت