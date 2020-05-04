الصحة العالمية:كورونا سيبقى معنا لوقت طويل بين البشر

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.

وأكدالمدير العامة لمنظمة الصحة العالمية: "إننا سنحقق الانتصار بفضل الوحدة الوطنية والتضامن العالمي". وذكر أن المنظمة، ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع خطة استراتيجية محدثة خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات المالية لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي. ويواجه العالم،