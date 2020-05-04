ميشال عون: مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية جاءت في وقت عصيب

تحرير:محمد فتحي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٧ م

ميشال عون

رحب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، بالمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذه المبادرة الانسانية جاءت في وقت عصيب على الجميع.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، السبت الماضي، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ