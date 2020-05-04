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ميشال عون: مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية جاءت في وقت عصيب

تحرير:محمد فتحي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٧ م
ميشال عون
ميشال عون
رحب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، بالمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذه المبادرة الانسانية جاءت في وقت عصيب على الجميع.
وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، السبت الماضي، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ
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كورونا والحجر الصحي (4)

الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
بشار الاسد

الأسد: نرى أنفسنا أمام كارثة خلال الأسابيع القادمة بسبب كورونا

حذر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين، من كارثة قد تضرب البلاد بسبب جائحة كورونا، إذ قال الأسد: «إن الأعداد القليلة للإصابات بكورونا لا تعني أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبدا أن هذه الأرقام المحدودة لن تنفجر فجأة خلال أيام وأسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا وهذه الحقائق يجب أن نعرفها جميعا لكي لا نستهتر ونتعامل مع الموضوع بكثير من الاستهانة ونعتبر أن الداء أصبح خلفنا»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل 9 من عناصر الشرطة السورية إثر هجوم في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 9 من عناصر الشرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي إثر هجوم شنته مجموعة إرهابية على مبنى الناحية صباح اليوم الإثنين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة ارهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم وتم نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا. وقررت الحكومة السورية، الاستمرار فى فرض حظر التجول الليلى فى البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد.
تونس

بدء رفع الحجر الصحي العام في تونس بشكل تدريجي

بدأ صباح اليوم الإثنين في تونس الرفع الجزئي للحجر الصحي العام في البلاد مع استعادة النشاط في عدد من القطاعات تدريجيا. وتوافد التونسيون من الحاملين لتصاريح العمل والتنقل على وسائل النقل العمومي مع بداية تطبيق حجر صحي موجه يسمح لقطاعات مثل التغذية والصحة والخدمات وللحرفيين والتجار وأصحاب الاعمال الحرة بالعودة إلى العمل. وفرضت الحكومة التونسية خطة حذرة لبداية رفع الحجر الصحي، إذ لن يكون مسموحا بتخطي نصف طاقة التشغيل في القطاعات المرخص لها بالعودة، والهدف من ذلك تفادي الاكتظاظ ونقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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احمد-الطيب (3)

الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
ماكرون

ماكرون: فرنسا لم تكن مستعدة لمواجهة فيروس كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده لم تكن مستعدة لوباء كورونا المستجد، موضحا في كلمة للتفلزيون الفرنسي: «لم نكن مستعدين لوباء كوفيد-19، وتحركنا سريعا لمواجهة النقص في المستلزمات الطبية»، مشيرًا أن الحجر الصحي في فرنسا يجب أن يمدد لغاية الحادي عشر من الشهر المقبل، متابعًا: «أنه لن يتم تمديد الحجر الصحي لما بعد 11 مايو إلا لو انحسر الوباء»، وفقا لسبوتنيك. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة.
كورونا

69 إصابة و20 حالة وفاة.. ضحايا كورونا بالجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983، لافته أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 601. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الأطباء ممن قضوا شهرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سيستفيدون من احتساب عام خبرة في سنوات التقاعد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (3)

شفاء 4 مصابين بكورونا في مستشفى عزل المصابين بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، شفاء 4 مصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي انتشر مؤخرًا في معظم بلاد العالم، مما أدى إلى وفاة العديد من المواطنين، بالإضافة إلى إصابة عددًا كبيرا منهم، إذ تقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام من الفيروس، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات الأربعة، عقب مرور يوما واحدا على خروج 6 مصابين تماثلوا للشفاء من كورونا أيضا.
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