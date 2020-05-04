«من حارس مصر الأول؟».. الشناوي يجيب تحت التهديد

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٢ م

محمد الشناوي

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "mbc مصر"، وظهر"الشناوي" مبتسما وبقوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، واستقبله رامز بالقبلات وسأله: "أنت ممكن تسيب الأهلي"، ليجيب الحارس بالنفي، وردا على سؤال رامز "هو انت حارس مصر الأول يا شناوي"، قال: "الناس بتقول كده"، ليمازحه رامز قائلا: "أنت ليه مؤدب كده، أنا عايزك تستفزني".

وعند رفعه لأعلى بالكرسي، قال رامز ساخرا: "الكابتن ناجي مرنك التمرين ده قبل كده؟"، ليرد الشناوي ضاحكا: "أقسم بالله كابتن ناجي ما عمل فيا كده". وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض