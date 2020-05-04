«يا فرحة جنش فيك».. حارس الأهلي على كرسي «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١١ م

محمد الشناوي

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على "mbc مصر"، وظهر "الشناوي" مبتسما وعلى قوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال له رامز شامتا "يافرحة جنش فيك يا شناوي" وعاتبه على عدم صد ركلة الجزاء في مبارة السوبر، وأجبره على أن يقول "رامز جلال حارس مصر الأول"، ورغم محاولات استفزازه إلا أن "الشناوي" حافظ على هدوءه طوال الحلقة مرددا "يابن اللعيبة يا رامز"، وتحت تهديد الكابوريا أجبره على غناء "بحب اتنين سوا".

وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت. وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة تكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف. وفي وقت سابق