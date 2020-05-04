رياضة

«يا فرحة جنش فيك».. حارس الأهلي على كرسي «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١١ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على "mbc مصر"، وظهر "الشناوي" مبتسما وعلى قوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال له رامز شامتا "يافرحة جنش فيك يا شناوي" وعاتبه على عدم صد ركلة الجزاء في مبارة السوبر، وأجبره على أن يقول "رامز جلال حارس مصر الأول"، ورغم محاولات استفزازه إلا أن "الشناوي" حافظ على هدوءه طوال الحلقة مرددا "يابن اللعيبة يا رامز"، وتحت تهديد الكابوريا أجبره على غناء "بحب اتنين سوا".
وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت. وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة تكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف. وفي وقت سابق
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محمد-الشناوي (1)

«من حارس مصر الأول؟».. الشناوي يجيب تحت التهديد

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "mbc مصر"، وظهر"الشناوي" مبتسما وبقوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، واستقبله رامز بالقبلات وسأله: "أنت ممكن تسيب الأهلي"، ليجيب الحارس بالنفي، وردا على سؤال رامز "هو انت حارس مصر الأول يا شناوي"، قال: "الناس بتقول كده"، ليمازحه رامز قائلا: "أنت ليه مؤدب كده، أنا عايزك تستفزني".
امير-مرتضى

أمير مرتضى: نسير في قضية النقاز بشكل صحيح

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن كثرة الانتقادات من الممكن أن تؤثر بالسلب على اللاعبين. وأوضح نجل رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "تصريحات أحمد بلال ضد مصطفى محمد، كانت من الممكن أن تضع ضغطا كبيرا على لاعب صغير السن، وتؤدي لفقدان مصر موهبته، لكنه استغل ذلك بالإيجاب". وأردف أمير مرتضى منصور: "طارق حامد صاحب شخصية، ولم يتأثر بالهجوم عليه، ولا يضع أمامه الانتقادات، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.
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محمد-الشناوي (1)

«من حارس مصر الأول؟».. الشناوي يجيب تحت التهديد

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "mbc مصر"، وظهر"الشناوي" مبتسما وبقوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، واستقبله رامز بالقبلات وسأله: "أنت ممكن تسيب الأهلي"، ليجيب الحارس بالنفي، وردا على سؤال رامز "هو انت حارس مصر الأول يا شناوي"، قال: "الناس بتقول كده"، ليمازحه رامز قائلا: "أنت ليه مؤدب كده، أنا عايزك تستفزني".
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يسخر من تصريحات علي معلول

سخر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، من ظهور الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، عبر قناة "إم بي سي" الفضائية. وتحدث خالد الغندور، في برنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك"، قائلا:" أتعجب مما حدث مع علي معلول، بعدما صرح في البرنامج الفكاهي أنه سيأخذ الثعبان ولا يوقع للزمالك، لتفرح جماهير الأهلي بما يقوله، وهو شيء يدعو للضحك بكل تأكيد".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
شريف-عبدالفضيل

«المسلسلات حرام».. طعيمة والعدل يهاجمان عبد الفضيل

نشبت أزمة بين السيناريست المصري مدحت العدل والشاعر أمير طعيمة مع شريف عبدالفضيل لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا، ردا على تغريدة للأخير أثارت الجدل بعدما أكد أن عددا من نجوم الفن يتقاضون الملايين لإفساد الصيام في رمضان. ونشر نجم المنتخب المصري تغريدة على حسابه عبر "تويتر" من كواليس مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان والتي شهدت تكدسا كبيرا، حيث قال: "ملايين المصريين في الحظر في منازلهم بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك أبطالا في مدينة الإنتاج الإعلامي يضحون بحياتهم ويتقاضون ملايين الجنيهات من أجل إفساد صيامك".
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