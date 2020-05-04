الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

تحرير:وكالات ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

كوورنا

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية». وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وأودى الفيروس بأكثر من 247 ألف شخص، وأصاب 3.5 مليون شخص في أنحاء العالم. والتعليق الصيني الذي جاء اليوم بعنوان «بومبيو الشرير ينفث السم وينشر الأكاذيب»، نوّه بالمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مايك راين وبخبير الفيروسات في جامعة كولومبيا دبليو إيان ليبكين، الذي قال إن الفيروس طبيعي المصدر