الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.
وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية».
وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
وأودى الفيروس بأكثر من 247 ألف شخص، وأصاب 3.5 مليون شخص في أنحاء العالم.
والتعليق الصيني الذي جاء اليوم بعنوان «بومبيو الشرير ينفث السم وينشر الأكاذيب»، نوّه بالمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مايك راين وبخبير الفيروسات في جامعة كولومبيا دبليو إيان ليبكين، الذي قال إن الفيروس طبيعي المصدر
وأودى الفيروس بأكثر من 247 ألف شخص، وأصاب 3.5 مليون شخص في أنحاء العالم.
والتعليق الصيني الذي جاء اليوم بعنوان «بومبيو الشرير ينفث السم وينشر الأكاذيب»، نوّه بالمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مايك راين وبخبير الفيروسات في جامعة كولومبيا دبليو إيان ليبكين، الذي قال إن الفيروس طبيعي المصدر وليس من صنع الإنسان، كما أنه لم يتسرب من مختبر.
وجاء في التعليق: «هذه التصريحات المعيبة وغير العقلانية من جانب سياسيين أمريكيين توضح لعدد متزايد من الناس عدم وجود دليل».
وأضاف أن الضجة حول ما يسمى بالفيروس المتسرب من مختبر في ووهان كذبة مطلقة، السياسيون الأمريكيون يسارعون إلى إلقاء اللوم وقمع الصين عندما تكون جهودهم الداخلية لمكافحة الوباء في حالة فوضى.
ونشرت صحيفة «بيبولز ديلي» الصينية تعليقين آخرين، اليوم الإثنين، هاجمت فيهما بومبيو والمخطط الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض ستيف بانون بوصفهما «مهرجين كاذبين»، ونددت ببانون ووصفته «بالأحفورة الحية من الحرب الباردة».
والأسبوع الماضي قال بانون في برنامج على قناة أمريكية، إن الصين ارتكبت «تشيرنوبيل بيولوجية» بحق أمريكا وروّج لنظرية أن الفيروس مصدره في معهد الفيروسات في ووهان، في تكرار لتصريحات سابقة للبيت الأبيض.
وخلال الأسبوع الماضي دأب الإعلام الرسمي الصيني على التنديد ببومبيو ووصفه «بعدو البشرية المشترك» واتهمه «بنشر فيروس سياسي» على خلفية تصريحاته المتكررة عن أن الوباء مصدره مختبر.