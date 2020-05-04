وزيرة الهجرة: الأولوية في الفترة المقبلة إعادة العالقين بالخليج

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢١ م

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن "الأولوية" في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة المصريين العالقين في دول الخليج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعادة الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة ومنتهي العقود، موضحة أن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج، "تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين، وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق".

وأكدت الوزيرة في تصريحات اعلامية مساء اليوم، أن اللجنة ضمت ضمن خطتها في المرحلة الجديدة المقبلة لعودة المصريين بالخارج، عددا من الشرائح وهي الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء