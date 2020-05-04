الأسد: نرى أنفسنا أمام كارثة خلال الأسابيع القادمة بسبب كورونا

تحرير:وكالات ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٨ م

بشار الأسد

حذر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين، من كارثة قد تضرب البلاد بسبب جائحة كورونا، إذ قال الأسد: «إن الأعداد القليلة للإصابات بكورونا لا تعني أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبدا أن هذه الأرقام المحدودة لن تنفجر فجأة خلال أيام وأسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا وهذه الحقائق يجب أن نعرفها جميعا لكي لا نستهتر ونتعامل مع الموضوع بكثير من الاستهانة ونعتبر أن الداء أصبح خلفنا»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف الأسد: «إن ما شهدته البلاد خلال السنوات التسع الماضية من الحرب لا يعادل سوى القليل مما شهدته في الأسابيع الماضية بأثر كورونا».وقال الأسد في كلمة خلال اجتماعه بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها: «إن ثمة تحديا بالتوازي مع التحدي الصحي، هو التحدي الاقتصادي الذي نواجهه بعد