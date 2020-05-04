سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السفارة المصرية بالكويت: بدء رحلات مخالفي الإقامة الأسبوع الجاري

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م
العمالة المصرية بالكويت
العمالة المصرية بالكويت
أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، اليوم الإثنين، بدء تسيير أولى رحلات مخالفى الإقامة من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن الأسبوع الجاري، إذ قالت السفارة المصرية في بيان لها: "تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزي الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو، وإذ تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيفاد مسؤولي القنصلية مساء أمس لمدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ، للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور المسؤولين الكويتيين، وتم دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أية مشكلات، وكذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع
اقرأ المزيد
صلاة-التراويح (2)

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
المتسشار-نادر-سعد

مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في كلية طب أسنان

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن لجنة مكافحة العدوى رصدت 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: الأولوية في الفترة المقبلة إعادة العالقين بالخليج

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن "الأولوية" في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة المصريين العالقين في دول الخليج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعادة الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة ومنتهي العقود، موضحة أن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج، "تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين، وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق".
كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
الكويت.

«دمنا واحد» مبادرة لأبناء الجالية المصرية في الكويت للتبرع بالدم

دشن عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، حملة للتبرع بالدم في بنك الدم الكويتي، تحت شعار "دمنا واحد"، وذلك تأكيدا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين, في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كورونا

الكويت تسجل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة. وأضاف السند، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2248 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13 حالة، لافتا إلى مجموع الحالات التي تعافت بلغ 443 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما وذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 31 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]