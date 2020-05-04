السفارة المصرية بالكويت: بدء رحلات مخالفي الإقامة الأسبوع الجاري

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م

العمالة المصرية بالكويت

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، اليوم الإثنين، بدء تسيير أولى رحلات مخالفى الإقامة من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن الأسبوع الجاري، إذ قالت السفارة المصرية في بيان لها: "تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزي الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو، وإذ تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيفاد مسؤولي القنصلية مساء أمس لمدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ، للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور المسؤولين الكويتيين، وتم دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أية مشكلات، وكذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع