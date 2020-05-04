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الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأعلنت السلطات الجزائرية أمس الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي
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بشار الاسد

الأسد: نرى أنفسنا أمام كارثة خلال الأسابيع القادمة بسبب كورونا

حذر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين، من كارثة قد تضرب البلاد بسبب جائحة كورونا، إذ قال الأسد: «إن الأعداد القليلة للإصابات بكورونا لا تعني أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبدا أن هذه الأرقام المحدودة لن تنفجر فجأة خلال أيام وأسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا وهذه الحقائق يجب أن نعرفها جميعا لكي لا نستهتر ونتعامل مع الموضوع بكثير من الاستهانة ونعتبر أن الداء أصبح خلفنا»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
ميشال-عون

ميشال عون: مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية جاءت في وقت عصيب

رحب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، بالمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذه المبادرة الانسانية جاءت في وقت عصيب على الجميع.
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مقتل 9 من عناصر الشرطة السورية إثر هجوم في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 9 من عناصر الشرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي إثر هجوم شنته مجموعة إرهابية على مبنى الناحية صباح اليوم الإثنين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة ارهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم وتم نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا. وقررت الحكومة السورية، الاستمرار فى فرض حظر التجول الليلى فى البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد.
تونس

بدء رفع الحجر الصحي العام في تونس بشكل تدريجي

بدأ صباح اليوم الإثنين في تونس الرفع الجزئي للحجر الصحي العام في البلاد مع استعادة النشاط في عدد من القطاعات تدريجيا. وتوافد التونسيون من الحاملين لتصاريح العمل والتنقل على وسائل النقل العمومي مع بداية تطبيق حجر صحي موجه يسمح لقطاعات مثل التغذية والصحة والخدمات وللحرفيين والتجار وأصحاب الاعمال الحرة بالعودة إلى العمل. وفرضت الحكومة التونسية خطة حذرة لبداية رفع الحجر الصحي، إذ لن يكون مسموحا بتخطي نصف طاقة التشغيل في القطاعات المرخص لها بالعودة، والهدف من ذلك تفادي الاكتظاظ ونقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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علاج-كورونا

204 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين نهاية العام الماضي. وبحسب المعطيات الأخيرة فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي. وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد. ?وبحسب هذه الإحصاءات فإن 929630 أصيبوا بفيروس كورونا ، بينما تعافى ما لا يقل عن 797800 شخص في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء في الصين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (3)

خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و120 إصابة بكورونا في الجزائر

? أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 415، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127، إذ تُشير الأرقام المُسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس، الذي سجلت فيه 5 وفيات و97 إصابة جديدة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 53 مصابًا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1408، بحسب روسيا اليوم.
كورونا

466 إصابة بكورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس، موضحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل 6 سنوات، وإصابتان في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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