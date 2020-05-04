الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا
تحرير:وكالات
٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998.
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأعلنت السلطات الجزائرية أمس الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي
وأعلنت السلطات الجزائرية أمس الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا.
وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة.
وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
وأضاف الرئيس تبون فى لقاء متلفز أذيع عملنا على إعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار، وفى حال شكل هذا القرار خطرا على حياة المواطنين، سنغلق كل شيء وسيفرض حجرًا صحيًا أكثر صرامة من ذى قبل.