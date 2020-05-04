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زاهي حواس: الاَثار المصرية كانت تباع بصفة رسمية ووفقًا للقانون

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
زاهي حواس
زاهي حواس
أكد الدكتور زاهي حواء عالم المصريات ووزير الاَثار الأسبق، أنه ساهم في إعادة 6 اَلاف قطعة أثرية مسروقة ومهربة للخارج، مؤكدًا أنه لا يمكن إحصاء أعداد الاَثار التي تم تهريبها خارج مصر، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، أن عدد القطع الأثرية التي تم تهريبها خارج البلاد في الفترة منذ 2011 إلى 2013 كانت كبيرة جدًا، لافتا أن الاَثار المصرية كانت تباع بصفة رسمية ووفقًا للقانون حتى عام 1983 وليس معنى أن صالة مزادات في الخارج تعرض أثارًا مصرية للبيع أنها مسروقة.
كان الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية قد دافع عن عرض الآثار المصرية في الخارج، قائلًا: "إنها توفر أرباحا مادية طائلة للدولة المصرية، بالإضافة إلى كونها مصدر رائع للدعاية، للآثار والسياحة المصرية". وأضاف في تصريحات إعلامية له مؤخرا: "أسهل حاجة تحط الآثار في متحف وماتطلعهاش، الأثر لما بيسافر بيترمم
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دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
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الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
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مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.
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جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في كلية طب أسنان

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن لجنة مكافحة العدوى رصدت 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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انتهاء 96% من أعمال الإنشاء والهندسة بالمتحف الكبير

أعلن اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حوالي 96% من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف، وأن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعليق حركة الطيران، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي، معربا عن أمله في انتهاء كافة الأعمال هندسيا وأثريا بالمتحف نهاية العام الجاري، وفقا لما هو مخطط له.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها لمدة أسبوعين إضافيين ينتهيان في 23 أبريل المقبل، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
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مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
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هيكل: مصر نجحت في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات، ووجه بضرورة استخدام الكمامات فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن ما تبقى من المصابين في المستشفيات 800 شخص، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى البقاء بالمرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن.
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