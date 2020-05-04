بعد ثباته الانفعالي مع رامز.. الجمهور: «الشناوي فاكر نفسه في دريم بارك»

تحرير:هالة صقر ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

محمد الشناوي

سجل متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إعجابهم بالثبات الانفعالي الذي أظهره حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، أثناء محاولات رامز المتعدده لإثارة الرعب بداخله من خلال المقلب الذي يفاجئ به ضيوفه في كل حلقة. وأصبح الشناوي حديث السوشيال ميديا وتصدر تريند موقع "تويتر"، وتفاعل معه المشاهدون بالعديد من التعليقات منها: "جميل وهادي ورايق كدا اللهم نصف الثبات الانفعالي إللي عند الشناوي"، وكتب آخر: "رد فعل الشناوي.. حلوة الملاهي دي يا رامز"، "الشناوي الله مراجيح"، "الشناوي روبوت؟ زي يوسف الشريف في النهاية".

وتابع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا يا رامز ما رحتش دريم بارك من زمان"، "ما تفهمش هو الشناوي محترم زيادة عن اللزوم ولا رايق زيادة عن اللزوم ولا فاكرها ملاهي"، "الشناوي حلو فين المقلب بقى"، "الشناوي فاكر إنه في دريم بارك إيه الضحكة دي". وتصدرت عبارة "الثبات الانفعالي" التريند على موقع "تويتر"،