«الفتوة» و«البرنس».. قصص مستوحاة من التراث وسيدنا يوسف

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م

الفتوة - ياسر جلال وأحمد صلاح حسني

منذ انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس"، تلاحظ وجود تقارب كبير بين أحداث المسلسل وقصة سيدنا يوسف، ومع تصاعد وتيرة الأحداث تكتشف أن شخصية "راضوان" التي يجسدها محمد رمضان تحظى بحب والده "حامد" الذي جسد دوره عبد العزيز مخيون، ويميزه عن بقية أخواته غير الأشقاء، إذ يرى فيهم الجحود وحب المال والطمع، ويضيق من حال قلوبهم التي أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، ومع وفاة الوالد تتصاعد الأحداث ما يدفع أخوة "رضوان" للتخلص منه طمعا في الميراث.

وفي "الفتوة" لياسر جلال، الذي يناقش فكرة الصراع بين الفتوة الظالم وفتوة الناس الغلابة، إذ يدافع بطل المسلسل عن حقوقهم ويتصدى للظلم ويسعى لنشر العدل، وهو ما يشبه "تيمة" الحرافيش التي كتبها الأديب نجيب محفوظ. وتقول الناقدة الفنية علا الشافعي، في تصريحات لـ"التحرير"، إن قصة مسلسل "البرنس"، تشبه إلى