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«الفتوة» و«البرنس».. قصص مستوحاة من التراث وسيدنا يوسف

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م
الفتوة - ياسر جلال وأحمد صلاح حسني
الفتوة - ياسر جلال وأحمد صلاح حسني
منذ انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس"، تلاحظ وجود تقارب كبير بين أحداث المسلسل وقصة سيدنا يوسف، ومع تصاعد وتيرة الأحداث تكتشف أن شخصية "راضوان" التي يجسدها محمد رمضان تحظى بحب والده "حامد" الذي جسد دوره عبد العزيز مخيون، ويميزه عن بقية أخواته غير الأشقاء، إذ يرى فيهم الجحود وحب المال والطمع، ويضيق من حال قلوبهم التي أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، ومع وفاة الوالد تتصاعد الأحداث ما يدفع أخوة "رضوان" للتخلص منه طمعا في الميراث.
وفي "الفتوة" لياسر جلال، الذي يناقش فكرة الصراع بين الفتوة الظالم وفتوة الناس الغلابة، إذ يدافع بطل المسلسل عن حقوقهم ويتصدى للظلم ويسعى لنشر العدل، وهو ما يشبه "تيمة" الحرافيش التي كتبها الأديب نجيب محفوظ.  وتقول الناقدة الفنية علا الشافعي، في تصريحات لـ"التحرير"، إن قصة مسلسل "البرنس"، تشبه إلى
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كل الحب والاحترام.. فنانون يدعمون هشام سليم بعد تحول ابنته جنسيا

دعم عدد من الفنانين موقف الفنان هشام سليم، بعد إعلانه تحول ابنته "نورا" جنسيا إلى ذكر، إذ كتب المخرج يسري نصر الله، على فيسبوك: "تحياتي القلبية لهشام سليم ولنور هشام سليم، ماحدش مختلف بيبقى طالب مباركة المجتمع كله لاختلافه، كفاية جدا أن أهله وأصدقائه وحبايبه يحبوه ويحترموا اختياراته، المجتمع بقى يتلم وينقطنا بسكوته"، مضيفا: "لما الإنسان منا بيبقى عايش حاجة خاصة ومختلفة، أيا كانت، بيبقى قدامه حلين، يعيش كداب ووحيد ويمثل أنه زي كل الناس، أو يعيش وسط ناس متفهماه وقابلة اختلافه وتحبه زي ماهو".
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بعد ثباته الانفعالي مع رامز.. الجمهور: «الشناوي فاكر نفسه في دريم بارك»

سجل متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إعجابهم بالثبات الانفعالي الذي أظهره حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، أثناء محاولات رامز المتعدده لإثارة الرعب بداخله من خلال المقلب الذي يفاجئ به ضيوفه في كل حلقة. وأصبح الشناوي حديث السوشيال ميديا وتصدر تريند موقع "تويتر"، وتفاعل معه المشاهدون بالعديد من التعليقات منها: "جميل وهادي ورايق كدا اللهم نصف الثبات الانفعالي إللي عند الشناوي"، وكتب آخر: "رد فعل الشناوي.. حلوة الملاهي دي يا رامز"، "الشناوي الله مراجيح"، "الشناوي روبوت؟ زي يوسف الشريف في النهاية".
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نهاية سعيدة.. أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

أعلن الفنان أحمد العوضي، زواجه، مساء الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن قام بتغيير حالته الاجتماعية إلى متزوج، دون الإشارة إلى اسم الزوجة أو كشف أي تفاصيل عنها، إلا أن كل الترجيحات تؤكد أنها الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي أثير جدل كبير حولهما منذ أسابيع، بعد اعترافهما بحبهما لبعض على السوشيال ميديا، خاصة وأن الفنانة الكوميدية غيرت هي الأخرى حالتها الاجتماعية يوم السبت الماضي إلى متزوجة.
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تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
محمد-رمضان

محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل «البرنس» لعمر كمال

طرح الفنان محمد رمضان على قناته عبر موقع يوتيوب أغنية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته في الماراثون الرمضاني، إذ تحمل الأغنية اسم المسلسل، من كلمات محمد النجار، وغناء مطرب المهرجانات عمر كمال، وألحان حسام فتحي. وانتهي قبل أيام "رمضان" من تصوير مسلسل"البرنس" وتعرض فريق عمل المسلسل لانتقادات، إذ ظهر في صور وفيديو وهم على مسافات متقاربة غير ملتزمين بالتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في البلاد، دون ارتداء الكمامات والقفازات.
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
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