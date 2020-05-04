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جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في كلية طب أسنان

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م
كورونا
كورونا
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن لجنة مكافحة العدوى رصدت 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأشار إلى أنه تم إحالة الدكتور عصام عزيز لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. وأكد الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات، أنه فور التأكد من إصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلى مستشفى الفرنساوي للعزل واتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج فيروس كورونا، وفق
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صلاة-التراويح (2)

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
المتسشار-نادر-سعد

مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.
طقس-بارد (2)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
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كورونا والحجر الصحي (11)

«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
أسامة-هيكل (2)

هيكل: نسب الإصابة بكورونا في مصر حتى الآن طبيعية

قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن طبيعية وعادية، لافتًا أن هناك متابعة من اللجان المشكلة لمتابعة الفيروس وانتشاره وتطبيق إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من الإصابات بالفيروس لا تحتاج إلى الرعاية المركزة، مؤكدا على أن الدولة كرست كل مجهوداتها لمواجهة الفيروس، مشيرا أن قرار الرئيس بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا في الأماكن التي يحدث فيها تجمعات. وأشار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف يشكل مجموعة لإدارة أزمة انتشار كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: سمير مصطفى الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
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