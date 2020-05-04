مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

تحرير:هالة صقر ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

نادر سعد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.

وأكد سعد أنه بالرغم أن هذه الأرقام كبيرة خاصة يوم الجمعة التي ارتفع فيها الرقم بنسبة 50% عن اليوم السابق إلا أنها لازالت ضمن قدرات النظام الصحي الاستيعابية سواء في المستشفيات أو نزل الشباب، وكل الأماكن المخصصة للعزل والتي أعلن عنها مسبقا. وأشار إلى أن هذا لا يعني رسالة طمأنينة في المُطلق للجماهير حتى