الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م

وزارة الصحة

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.

وأوضح أن الفيروس سبب مشكلة حقيقية للعالم أجمع والتعاطي معه صعب على الجميع، قائلا: «الموضوع كبير على مصر والعالم»، كاشفا عن أن المناطق الريفية والعشوائية في مصر هي الأقل إصابة حتى الآن بالفيروس، وهو ما اعتبره «أمر غير مفهوم سببه وغريب». وحذر من تزايد عدد الإصابات في مصر، قائلا: