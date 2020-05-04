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الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
وأوضح أن الفيروس سبب مشكلة حقيقية للعالم أجمع والتعاطي معه صعب على الجميع، قائلا: «الموضوع كبير على مصر والعالم»، كاشفا عن أن المناطق الريفية والعشوائية في مصر هي الأقل إصابة حتى الآن بالفيروس، وهو ما اعتبره «أمر غير مفهوم سببه وغريب». وحذر من تزايد عدد الإصابات في مصر، قائلا:
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صلاة-التراويح (2)

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
المتسشار-نادر-سعد

مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.
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جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في كلية طب أسنان

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن لجنة مكافحة العدوى رصدت 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
طقس-بارد (2)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية:كورونا سيبقى معنا لوقت طويل بين البشر

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مصر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، إن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الآونة الأخيرة، يعود للزحام الذي شهدته الفترة التي سبقت شهر رمضان، مضيفا أن الأسواق والمحال التجارية شهدت تكدسا كبيرا من الناس قبل حلول شهر رمضان، مما أدى إلى انتشار المرض وظهور حالات إصابة أكثر، مؤكدًا خلال اجتماع مع مجلس المحافظين، على "ضرورة عدم التهاون مع المخالفين خلال فترات ما بعد ساعات الحظر". و أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء.
كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 516 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، أن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغت 2.4%، ما يشكل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع اليومين السابقين، إذ تشير بيانات الوزارة أن الوفيات بسبب كورونا كانت ترتفع بنسبة 2.6% يومي الأربعاء والثلاثاء وبنسبة 4% الأسبوع الماضي. وسجلت وزارة الصحة 516 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس، مقابل 544 أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21856 حالة، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات من 29741 أمس الأربعاء إلى 29129 اليوم الخميس، كما انخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 5218 إلى 5053 شخصا.
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