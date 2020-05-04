سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

تحرير:هالة صقر ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
وإليكم دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان: «عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله»: " اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ". ثواب
اقرأ المزيد
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
المتسشار-نادر-سعد

مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في كلية طب أسنان

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن لجنة مكافحة العدوى رصدت 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
طقس-بارد (2)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
اقرأ المزيد من الأخبار
المتسشار-نادر-سعد

مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.
دروس عن بعد من الحرمين

رئاسة الحرمين تسجل دروسا بالمسجد الحرام لبثها عن بعد

بدأت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، أعمال تسجيل وبث الدروس العلمية بالمسجد الحرام منذ غرة شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع وكالتي الشؤون التوجيهية والإرشادية والشؤون العلمية والفكرية، وأفاد وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية عادل الأحمدي، بأن ذلك يأتي ضمن برامج شهر رمضان تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما أقرته الدولة من تعليق الحضور للصلوات.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (1)

الأوقاف تضع 3 ضوابط بشأن تشغيل قرآن المغرب أو الفجر

أكدت وزارة الأوقاف أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) هدفها حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة، مضيفة أن وزارة الأوقاف تعي أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها تراعي المصالح المعتبرة في كل قراراتها وتوقيت هذه القرارات.
بيع-لحوم

توزيع لحوم على 4 قرى متضررة من كورونا بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بقرى كفر بلمشط وهيت وبرهيم بمنوف وشوشاى بأشمون بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة. وأكد محافظ المنوفية، على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية كافة احتياجاتهم، مشددا على استمرار دعم المحافظة فى توفير كافة أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا وكذا قدوم شهر رمضان لمساعدتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم فى تلك الظروف الراهنة .
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]