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كل الحب والاحترام.. فنانون يدعمون هشام سليم بعد تحول ابنته جنسيا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م
هشام سليم
هشام سليم
دعم عدد من الفنانين موقف الفنان هشام سليم، بعد إعلانه تحول ابنته "نورا" جنسيا إلى ذكر، إذ كتب المخرج يسري نصر الله، على فيسبوك: "تحياتي القلبية لهشام سليم ولنور هشام سليم، ماحدش مختلف بيبقى طالب مباركة المجتمع كله لاختلافه، كفاية جدا أن أهله وأصدقائه وحبايبه يحبوه ويحترموا اختياراته، المجتمع بقى يتلم وينقطنا بسكوته"، مضيفا: "لما الإنسان منا بيبقى عايش حاجة خاصة ومختلفة، أيا كانت، بيبقى قدامه حلين، يعيش كداب ووحيد ويمثل أنه زي كل الناس، أو يعيش وسط ناس متفهماه وقابلة اختلافه وتحبه زي ماهو".
وأضاف: "الناس دول هما اللي يمكن يعتبرهم أهله وأصحابه وحبايبه، التانين البعد عنهم غنيمة، أيا كانوا.. أنا كتبت فوق يحترموا اختياراته، وده غلط، الاختلاف عادة مش اختيار، كان لازم أكتب يحترموا طبيعته". المطربة كارول سماحة أشادت بجرأة "سليم" وكتبت على حسابها عبر تويتر: "كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام،
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الفتوة - ياسر جلال وأحمد صلاح حسني

«الفتوة» و«البرنس».. قصص مستوحاة من التراث وسيدنا يوسف

منذ انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس"، تلاحظ وجود تقارب كبير بين أحداث المسلسل وقصة سيدنا يوسف، ومع تصاعد وتيرة الأحداث تكتشف أن شخصية "راضوان" التي يجسدها محمد رمضان تحظى بحب والده "حامد" الذي جسد دوره عبد العزيز مخيون، ويميزه عن بقية أخواته غير الأشقاء، إذ يرى فيهم الجحود وحب المال والطمع، ويضيق من حال قلوبهم التي أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، ومع وفاة الوالد تتصاعد الأحداث ما يدفع أخوة "رضوان" للتخلص منه طمعا في الميراث.
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بعد ثباته الانفعالي مع رامز.. الجمهور: «الشناوي فاكر نفسه في دريم بارك»

سجل متابعو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إعجابهم بالثبات الانفعالي الذي أظهره حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، أثناء محاولات رامز المتعدده لإثارة الرعب بداخله من خلال المقلب الذي يفاجئ به ضيوفه في كل حلقة. وأصبح الشناوي حديث السوشيال ميديا وتصدر تريند موقع "تويتر"، وتفاعل معه المشاهدون بالعديد من التعليقات منها: "جميل وهادي ورايق كدا اللهم نصف الثبات الانفعالي إللي عند الشناوي"، وكتب آخر: "رد فعل الشناوي.. حلوة الملاهي دي يا رامز"، "الشناوي الله مراجيح"، "الشناوي روبوت؟ زي يوسف الشريف في النهاية".
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نهاية سعيدة.. أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

أعلن الفنان أحمد العوضي، زواجه، مساء الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن قام بتغيير حالته الاجتماعية إلى متزوج، دون الإشارة إلى اسم الزوجة أو كشف أي تفاصيل عنها، إلا أن كل الترجيحات تؤكد أنها الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي أثير جدل كبير حولهما منذ أسابيع، بعد اعترافهما بحبهما لبعض على السوشيال ميديا، خاصة وأن الفنانة الكوميدية غيرت هي الأخرى حالتها الاجتماعية يوم السبت الماضي إلى متزوجة.
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هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
تامر حسنى

من الأهرامات.. غدًا عرض أوبريت «أنت أقوى»

يُعرض غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، أوبريت "أنت أقوى"، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني، ويتم إذاعته على القنوات وقناة اليوتيوب، بالتزامن مع الاحتفال به، والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر، ويشارك في الأوبريت نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في عددا من الدول مؤخرا، والتي أودى بحياة الكثير من المواطنين.
أنت أقوى

تامر حسني يروج لأوبريت «أنت أقوى» لدعم الأطباء

نشر الفنان تامر حسني البوستر الخاص به لأوبريت "أنت أقوى" على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "بعد أيام ان شاء الله.. أنت أقوى"، ويتعاون في أوبريت "أنت أقوى" ومدته 4 دقائق نخبة من المطربين المصريين والعرب، دعما للجيش الأبيض، ومن المقرر أن تتم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة،صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
أنت أقوى

«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.
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