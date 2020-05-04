كل الحب والاحترام.. فنانون يدعمون هشام سليم بعد تحول ابنته جنسيا
تحرير:محمد أبو زيد
٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م
هشام سليم
دعم عدد من الفنانين موقف الفنان هشام سليم، بعد إعلانه تحول ابنته "نورا" جنسيا إلى ذكر، إذ كتب المخرج يسري نصر الله، على فيسبوك: "تحياتي القلبية لهشام سليم ولنور هشام سليم، ماحدش مختلف بيبقى طالب مباركة المجتمع كله لاختلافه، كفاية جدا أن أهله وأصدقائه وحبايبه يحبوه ويحترموا اختياراته، المجتمع بقى يتلم وينقطنا بسكوته"، مضيفا: "لما الإنسان منا بيبقى عايش حاجة خاصة ومختلفة، أيا كانت، بيبقى قدامه حلين، يعيش كداب ووحيد ويمثل أنه زي كل الناس، أو يعيش وسط ناس متفهماه وقابلة اختلافه وتحبه زي ماهو".
وأضاف: "الناس دول هما اللي يمكن يعتبرهم أهله وأصحابه وحبايبه، التانين البعد عنهم غنيمة، أيا كانوا.. أنا كتبت فوق يحترموا اختياراته، وده غلط، الاختلاف عادة مش اختيار، كان لازم أكتب يحترموا طبيعته".
المطربة كارول سماحة أشادت بجرأة "سليم" وكتبت على حسابها عبر تويتر: "كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام،
وأضاف: "الناس دول هما اللي يمكن يعتبرهم أهله وأصحابه وحبايبه، التانين البعد عنهم غنيمة، أيا كانوا.. أنا كتبت فوق يحترموا اختياراته، وده غلط، الاختلاف عادة مش اختيار، كان لازم أكتب يحترموا طبيعته".
المطربة كارول سماحة أشادت بجرأة "سليم" وكتبت على حسابها عبر تويتر: "كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام، على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية، خاصة في مجتمع عربي لا يرحم.. أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته.. في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء".
المخرج عمرو سلامة، دعم هشام سليم، وكتب عبر حسابه على تويتر: "طبعا موقف أستاذ هشام سليم يستدعي التحية، لكن المفاجأة الأجمل دعم معظم الناس لموقفه ولابنه".
وحل الفنان هشام سليم، أمس ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذيع يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إذ أدلى بتصريحات مثيرة.
ووجهت له الدغيد، سؤلا قائلة: "بنتك نورا عندها خلل هرموني"، "ليرد سليم، على سؤالها، قائلا: "بنتي نورا بقت ابني نور وبتتحول جنسيا، وأنا ماستغربتش ابدا أنها تتحول، لأنها من ساعة ما اتولدت وشايف ان جسمها جسم ولد، وكنت علطول بشك في الحكاية دي".
وتابع: "أنا قولتلها المطلوب منى إيه، لأنى متأكد إن ربنا اللى بيصورنا فى الأرحام، في يوم قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة".