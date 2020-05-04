كل الحب والاحترام.. فنانون يدعمون هشام سليم بعد تحول ابنته جنسيا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م

هشام سليم

دعم عدد من الفنانين موقف الفنان هشام سليم، بعد إعلانه تحول ابنته "نورا" جنسيا إلى ذكر، إذ كتب المخرج يسري نصر الله، على فيسبوك: "تحياتي القلبية لهشام سليم ولنور هشام سليم، ماحدش مختلف بيبقى طالب مباركة المجتمع كله لاختلافه، كفاية جدا أن أهله وأصدقائه وحبايبه يحبوه ويحترموا اختياراته، المجتمع بقى يتلم وينقطنا بسكوته"، مضيفا: "لما الإنسان منا بيبقى عايش حاجة خاصة ومختلفة، أيا كانت، بيبقى قدامه حلين، يعيش كداب ووحيد ويمثل أنه زي كل الناس، أو يعيش وسط ناس متفهماه وقابلة اختلافه وتحبه زي ماهو".

وأضاف: "الناس دول هما اللي يمكن يعتبرهم أهله وأصحابه وحبايبه، التانين البعد عنهم غنيمة، أيا كانوا.. أنا كتبت فوق يحترموا اختياراته، وده غلط، الاختلاف عادة مش اختيار، كان لازم أكتب يحترموا طبيعته". المطربة كارول سماحة أشادت بجرأة "سليم" وكتبت على حسابها عبر تويتر: "كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام،