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دراسة أمريكية: كورونا يستمر عامين وموجته الثانية أسوأ

تحرير:وكالات ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م
كورونا
كورونا
توقعت دراسة أعدها خبراء من جامعات مينيسوتا وهارفرد وتولين، أن يستمر انتشار فيروس كورونا لفترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين مع إمكانية أن يصيب نحو 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة. وأوضح الخبراء المشاركون في الدراسة، أن انتشار الفيروس سيستمر لمدة تصل إلى سنتين حتى تتكون "مناعة القطيع" بين السكان، كما دعوا المسؤولين الحكوميين إلى التوقف عن إخبار الناس بأن الوباء قد ينتهي قريبا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وتحدثت الدراسة عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لانتشار الفيروس، الأول يبدأ بموجة تفش تليها سلسلة من الموجات الأصغر المتكررة تحدث خلال فصل الصيف وتستمر على مدى عام إلى عامين، وتتناقص تدريجيا في وقت ما من عام 2021.أما السيناريو الثاني فيبدأ بموجة من انتشار الوباء، تليها موجة أكبر في الخريف أو الشتاء، وموجة
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كورونا والحجر الصحي (5)

الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية». وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 250 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، إذ سجلت مساء اليوم الاثنين، 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%)، حول العالم. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة، وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة، وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض بـ25428 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية:كورونا سيبقى معنا لوقت طويل بين البشر

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 234 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 234 حالة، وتسجيل 29 إصابة جديدة فقط منذ أمس الأحد حتى اليوم ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات إلى 16,237. وأضافت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين عدد الاصابات توجد 93 حالة خطيرة منهم 72 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 62 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 9,858 بالطفيفة، بينما تماثل 4961 شخصًا للشفاء.
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كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات، بينما شهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، وفقًا لروسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (5)

المراكز الأمريكية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 690714 والوفيات 35443

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.
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