متحدث الوزراء: أتوقع تجديد إجراءات الحظر الخميس المقبل

تحرير:خالد وربي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م

الحظر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يتوقع قرار يحدث تغيير في ساعات الحظر الحالية، وربما يتم إضافة في القرار الجديد عودة الحركة في الفنادق وفقا للاشتراطات الاحترازية التي حددتها الحكومة والقواعد التي يتم تطبيقها حاليا، مشيرا إلى أن الخميس المقبل من المحتمل أن يتم تجديد الحظر الذي تم إعلانه في بداية شهر رمضان، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرامج "القاهرة الآن"، الذي يذاع على قناة الحدث، أن التكدس لازال موجود خاصة في الخدمات التي عادت، مثل الشهر العقاري والخدمات الأخرى الأساسية.

وأوضح، أن طبيعة الشهر العقاري بطبيعته مزدحم، بسبب قلة عدد المكاتب، وتم عمل جولة إضافية للعمل المسائي في الشهر العقاري، للتخفيف من الأعباء والضغط الشديد عليه، إلا أنه تم إلغاءه في شهر رمضان. وتابع المتحدث باسم الحكومة، أن بعض الأفكار التي يتم تداولها حاليا هو الالتزام بأعداد معينة هي التي تنجز خدماتها