«دون إصابات».. مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة بالصومال

تحرير:وكالات ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٤ م

تحطم طائرة_أرشيفية

قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الإثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها، مضيفا أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتا أن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها"، وفقا لروسيا اليوم.





