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«دون إصابات».. مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة بالصومال

تحرير:وكالات ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٤ م
تحطم طائرة_أرشيفية
تحطم طائرة_أرشيفية
قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الإثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها، مضيفا أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتا أن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها"، وفقا لروسيا اليوم.


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دراسة أمريكية: كورونا يستمر عامين وموجته الثانية أسوأ

توقعت دراسة أعدها خبراء من جامعات مينيسوتا وهارفرد وتولين، أن يستمر انتشار فيروس كورونا لفترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين مع إمكانية أن يصيب نحو 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة. وأوضح الخبراء المشاركون في الدراسة، أن انتشار الفيروس سيستمر لمدة تصل إلى سنتين حتى تتكون "مناعة القطيع" بين السكان، كما دعوا المسؤولين الحكوميين إلى التوقف عن إخبار الناس بأن الوباء قد ينتهي قريبا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية». وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
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وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 250 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، إذ سجلت مساء اليوم الاثنين، 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%)، حول العالم. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة، وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة، وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض بـ25428 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا لوقت طويل

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
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تحطم طائرة

تحطم طائرة خاصة في روسيا ومقتل 3 أشخاص

تحطمت طائرة خفيفة خاصة في إقليم خاباروفسك، في أقصى شرق روسيا، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، قوله اليوم السبت: "إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية (إل 4) سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من مدينة خاباروفسك، مضيفا: "وفق المعلومات الأولية، توفي في الحادث 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة". يذكر أن طائرة روسية من طراز سوخوى إس يو-57، خلال طلعة تجريبية فى أقصى شرق روسيا، تحطمت في ديسمبر الماضي في أول حادث من نوعه تتعرض له أكثر الطائرات الحربية الروسية تطورا.
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تحطم طائرة تدريب في باكستان ومقتل 2 من طياري الجيش

تحطمت طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، في إقليم البنجاب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين، وقالت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب للجيش الباكستاني في مهمة تدريب روتينية بالقرب من جوجرات صباح اليوم"، ولم يذكر البيان سبب الحادث، ويعد هذا خامس حادث يشهده العام الحالي من هذا النوع، وفي الشهر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة، ما أسفر عن مقتل قائدها.
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