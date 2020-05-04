مصرع شاب مجهول الهوية تحت عجلات قطار في الجيزة

تحرير:محمد فتحي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ م

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار في منطقة الحوامدية بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة الحوامدية من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص دهسه القطار أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية في غير المكان المخصص لذلك، إذ تفاجئ بقدوم القطار وأنهى حياته في الحال.

قوة أمنية من قسم شرطة الحومدية، أشرف عليها كل من مدير أمن الجيزة، ومدير المباحث الجنائية، انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية وتحريات رجال المباحث الجنائية عدم العثور بحوزة المجني عليه على أوراق تدل على هويته، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. تم تحرير محضر بالواقعة،

قوة أمنية من قسم شرطة الحومدية، أشرف عليها كل من مدير أمن الجيزة، ومدير المباحث الجنائية، انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية وتحريات رجال المباحث الجنائية عدم العثور بحوزة المجني عليه على أوراق تدل على هويته، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابةالعامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة، لكشف هوية المجني عليه.



