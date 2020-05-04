جريمة

مصرع شاب مجهول الهوية تحت عجلات قطار في الجيزة

تحرير:محمد فتحي ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ م
قطار_أرشيفية
قطار_أرشيفية
لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار في منطقة الحوامدية بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة الحوامدية من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص دهسه القطار أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية في غير المكان المخصص لذلك، إذ تفاجئ بقدوم القطار وأنهى حياته في الحال.
قوة أمنية من قسم شرطة الحومدية، أشرف عليها كل من مدير أمن الجيزة، ومدير المباحث الجنائية، انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية وتحريات رجال المباحث الجنائية عدم العثور بحوزة المجني عليه على أوراق تدل على هويته، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. تم تحرير محضر بالواقعة،
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وزارة-الداخلية

ضبط 10 أشخاص صلوا التراويح في جماعة بالإسكندرية

على غرار ما قام به مجموعة من المواطنين بفتح أحد المساجد بحي محرم بك في الإسكندرية لإقامة شعائر وصلاة الجمعة، فقد قام 10 أشخاص بأداء صلاة الجماعة داخل أحد المساجد بمنطقة باكوس شرق مدينة الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم بعد مخالفتهم قرار منع فتح المساجد والالتزام بالتعليمات الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تبين قيام المضبوطين بأداء صلاة التراويح في جماعة داخل إحدى الزوايا بمنطقة باكوس في الإسكندرية.
تزوير-أموال-عامة (2)

لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعًا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبي جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
عدادا-كهرباء (2)

الأمن الاقتصادي يضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
تهريب بضائع

«كله تحت السيطرة».. أمن المنافذ يتصدى لقضايا التهريب

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 15 ألف جنيه.
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المتهمين (1)

الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

ماذا حدث داخل منزل ضحية تعذيب والدها منذ أسبوعين؟

سيظل يوم 23 مارس الماضي هو الأسوأ للطفلة "أية"، لن تستطع محو آثاره النفسية والجسدية السلبية التي تعاني منها منذ ذلك اليوم، حفلة تعذيب تعرضت لها ذات الـ14 ربيعا على يد أبيها "ع.ف." 45 سنة، شوَّه وجهها البرئ بمادة كاوية ثم أكمل فعلته المؤسفة بالاعتداء عليها بشفرات حادة "موس" وكأنه تحول إلى شخص آخر، أذاق الطفلة المغلوبة على أمرها ألوان العذاب دون أن تأخذه شفقة أو رحمة لتوسلات فلذة كبده، ثم اصطحبها بسيارته الخاصة التي يعمل علها لدى إحدى الشركات وصوا إلى منزل طليقته تاركا إياها على الباب، ولاذ بعدها بالهرب.
تعذيب طفلة

والدة ضحية تعذيب أبيها: «مش بتنام من الكوابيس»

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ممثلة في فرقة الجنوب ووحدة مباحث أبو النمرس، جهودها لضبط أب متهم بتعذيب طفلته حرقا وضربا انتقاما من طليقته، إذ تم إيفاد مأموريات للأماكن التي يتردد عليها تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم. والدة الطفلة قالت، إن المشكو في حقه اعتاد الاعتداء بالضرب على طفلته "أية" 14 سنة، التي كانت تلوذ بالهرب للفرار من جحيمه لكن سرعان ما يرغمها على العودة للإقامة معه، مشيرة إلى أنه لم يكتف بذلك بل امتد الأمر "بيهددني أنا وهي وبيبعت رسائل على تليفوني.. البنت مش بتعرف تنام من الكوابيس".
الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
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