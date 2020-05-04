التوقيع على تعديل اتفاق الوضع القانوني لـ«الدولية للهجرة» بالقاهرة

تحرير:هالة صقر ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ م

الخارجية المصرية

أعلنت وزراة الخارجية اليوم الإثنين، التوقيع على تعديل للاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 1995/5/21 اتصالا بالوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على ضوء وجود مكتبين للمنظمة أحدهما قُطري والآخر إقليمي معني بتغطية منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البلاد، موضحة في بيان لها، أن المنظمة تقوم بتقديم مساعدات للمهاجرين في مصر، فضلا عن تنفيذ وتمويل العديد من برامج بناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأشارت الوزارة أن التوقيع جاء ليعكس حرص مصر والمنظمة الدولية للهجرة المشترك على تعزيز التعاون الفاعل بين الجانبين. وبحسب البيان شهدت الفترة الأخيرة تعاونا وثيقا بين الحكومة المصرية والمنظمة للحد من تأثير جائحة "كورونا" على المهاجرين واللاجئين ومن هم في أوضاع مشابهة في مصر. تجدر الإشارة إلى أن أنطونيو