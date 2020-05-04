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التوقيع على تعديل اتفاق الوضع القانوني لـ«الدولية للهجرة» بالقاهرة

تحرير:هالة صقر ٠٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ م
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
أعلنت وزراة الخارجية اليوم الإثنين، التوقيع على تعديل للاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 1995/5/21 اتصالا بالوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على ضوء وجود مكتبين للمنظمة أحدهما قُطري والآخر إقليمي معني بتغطية منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البلاد، موضحة في بيان لها، أن المنظمة تقوم بتقديم مساعدات للمهاجرين في مصر، فضلا عن تنفيذ وتمويل العديد من برامج بناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأشارت الوزارة أن التوقيع جاء ليعكس حرص مصر والمنظمة الدولية للهجرة المشترك على تعزيز التعاون الفاعل بين الجانبين. وبحسب البيان شهدت الفترة الأخيرة تعاونا وثيقا بين الحكومة المصرية والمنظمة للحد من تأثير جائحة "كورونا" على المهاجرين واللاجئين ومن هم في أوضاع مشابهة في مصر. تجدر الإشارة إلى أن أنطونيو
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كورونا والحجر الصحي (5)

الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بالعزل الصحي

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب، إذ أكد اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الوزارة حددت تصنيفين للمتعاملين الأول: المتعاملون بشكل مباشر مع حالات كورونا، وبلغ الحد الأقصى لقيمة المكافأة 350 جنيهًا عن كل يوم عمل، والثاني: المتعاملون بشكل غير مباشر مع حالات كورونا وبلغ الحد الأقصى 175 جنيها عن كل يوم عمل.
ايام- الحظر (3)

متحدث الوزراء: أتوقع تجديد إجراءات الحظر الخميس المقبل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يتوقع قرار يحدث تغيير في ساعات الحظر الحالية، وربما يتم إضافة في القرار الجديد عودة الحركة في الفنادق وفقا للاشتراطات الاحترازية التي حددتها الحكومة والقواعد التي يتم تطبيقها حاليا، مشيرا إلى أن الخميس المقبل من المحتمل أن يتم تجديد الحظر الذي تم إعلانه في بداية شهر رمضان، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرامج "القاهرة الآن"، الذي يذاع على قناة الحدث، أن التكدس لازال موجود خاصة في الخدمات التي عادت، مثل الشهر العقاري والخدمات الأخرى الأساسية.
صلاة-التراويح (2)

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
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طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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التزام وإصلاح وتهذيب.. شم النسيم بمصر في «زمن الكورونا»

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة فضلا عن محافظات مصر، التزام المواطنين في منازلهم في أعياد شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ولجأت الحكومة إلى إغلاق جميع الطرق السريعة وكورنيش النيل بالقاهرة والمنيا، فضلا عن إغلاق الشواطئ بالمحافظات الساحلية، لمنع المواطنين من السفر أو الخروج من منازلهم في ظل تفشي كورونا على مستوى العالم.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
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