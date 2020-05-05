«بسبب كورونا».. إعلان حالة الطوارئ في فلسطين 30 يوما

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ ص

محمود عباس أبو مازن

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ غدا 5 مايو 2020 ولمدة ثلاثين يوما، إذ جاء إعلان حالة طوارئ لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، إن إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ يأتي للحفاظ على سلامة الناس من فيروس كورونا. وأوصت الحكومة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، محمد أشتية، أمس الإثنين، إن التوصية جاءت بعد اجتماع للجنة الطوارئ، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، مضيفا أن الحكومة "ستسمح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وكانت