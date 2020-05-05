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«بسبب كورونا».. إعلان حالة الطوارئ في فلسطين 30 يوما

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ ص
محمود عباس أبو مازن
محمود عباس أبو مازن
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ غدا 5 مايو 2020 ولمدة ثلاثين يوما، إذ جاء إعلان حالة طوارئ لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، إن إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ يأتي للحفاظ على سلامة الناس من فيروس كورونا. وأوصت الحكومة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء، محمد أشتية، أمس الإثنين، إن التوصية جاءت بعد اجتماع للجنة الطوارئ، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، مضيفا أن الحكومة "ستسمح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وكانت
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الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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الأسد: نرى أنفسنا أمام كارثة خلال الأسابيع القادمة بسبب كورونا

حذر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين، من كارثة قد تضرب البلاد بسبب جائحة كورونا، إذ قال الأسد: «إن الأعداد القليلة للإصابات بكورونا لا تعني أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبدا أن هذه الأرقام المحدودة لن تنفجر فجأة خلال أيام وأسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا وهذه الحقائق يجب أن نعرفها جميعا لكي لا نستهتر ونتعامل مع الموضوع بكثير من الاستهانة ونعتبر أن الداء أصبح خلفنا»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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ميشال عون: مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية جاءت في وقت عصيب

رحب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، بالمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذه المبادرة الانسانية جاءت في وقت عصيب على الجميع.
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مقتل 9 من عناصر الشرطة السورية إثر هجوم في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 9 من عناصر الشرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي إثر هجوم شنته مجموعة إرهابية على مبنى الناحية صباح اليوم الإثنين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة ارهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم وتم نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا. وقررت الحكومة السورية، الاستمرار فى فرض حظر التجول الليلى فى البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد.
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كورونا في فلسطين.. اتجاه إلى تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر

رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، توصية للرئيس محمود عباس، تقضي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، إذ رأت لجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- ضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، وتكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المسوغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.
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أبو مازن يدعو الفلسطينين للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، مشاركته في دعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، تحت عنوان "الصلاة من أجل الإنسانية"، إذ قال الرئيس الفلسطيني، أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامرييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا.
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تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
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تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 517 حالة، إذ أوضحت وزيرة الصحة مي كيلة، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: 8 حالات في بيت لقيا، وإصابة واحدة في كل من خربثا المصباح وعناتا بالضفة الغربية، مضيفة أن السلطات الصحية سجلت أيضا 3 حالات تعاف في نابلس والقدس، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 102، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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