الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بالعزل الصحي

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ ص

كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب، إذ أكد اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الوزارة حددت تصنيفين للمتعاملين الأول: المتعاملون بشكل مباشر مع حالات كورونا، وبلغ الحد الأقصى لقيمة المكافأة 350 جنيهًا عن كل يوم عمل، والثاني: المتعاملون بشكل غير مباشر مع حالات كورونا وبلغ الحد الأقصى 175 جنيها عن كل يوم عمل.

وأوضح أن قيمة المكافأة التشجيعية المستحقة من السلطة المتخصة طبقًا لمعدلات التميز في الأداء والجهد المبذول ومعدلات نسب المخاطرة، مع مراعاة الشفافية وبما لا يجاوز القيمة المالية المحددة، كما أن تحديد المستحقين للصرف والفئة المالية ونسبة الاستحقاق وأيام العمل وعدم إدراج الفئات غير المستحقة مسئولية رئيس