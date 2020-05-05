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الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بالعزل الصحي

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ ص
كورونا
كورونا
حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب، إذ أكد اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الوزارة حددت تصنيفين للمتعاملين الأول: المتعاملون بشكل مباشر مع حالات كورونا، وبلغ الحد الأقصى لقيمة المكافأة 350 جنيهًا عن كل يوم عمل، والثاني: المتعاملون بشكل غير مباشر مع حالات كورونا وبلغ الحد الأقصى 175 جنيها عن كل يوم عمل.
وأوضح أن قيمة المكافأة التشجيعية المستحقة من السلطة المتخصة طبقًا لمعدلات التميز في الأداء والجهد المبذول ومعدلات نسب المخاطرة، مع مراعاة الشفافية وبما لا يجاوز القيمة المالية المحددة، كما أن تحديد المستحقين للصرف والفئة المالية ونسبة الاستحقاق وأيام العمل وعدم إدراج الفئات غير المستحقة مسئولية رئيس
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الخارجية المصرية

التوقيع على تعديل اتفاق الوضع القانوني لـ«الدولية للهجرة» بالقاهرة

أعلنت وزراة الخارجية اليوم الإثنين، التوقيع على تعديل للاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 1995/5/21 اتصالا بالوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على ضوء وجود مكتبين للمنظمة أحدهما قُطري والآخر إقليمي معني بتغطية منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البلاد، موضحة في بيان لها، أن المنظمة تقوم بتقديم مساعدات للمهاجرين في مصر، فضلا عن تنفيذ وتمويل العديد من برامج بناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ايام- الحظر (3)

متحدث الوزراء: أتوقع تجديد إجراءات الحظر الخميس المقبل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يتوقع قرار يحدث تغيير في ساعات الحظر الحالية، وربما يتم إضافة في القرار الجديد عودة الحركة في الفنادق وفقا للاشتراطات الاحترازية التي حددتها الحكومة والقواعد التي يتم تطبيقها حاليا، مشيرا إلى أن الخميس المقبل من المحتمل أن يتم تجديد الحظر الذي تم إعلانه في بداية شهر رمضان، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرامج "القاهرة الآن"، الذي يذاع على قناة الحدث، أن التكدس لازال موجود خاصة في الخدمات التي عادت، مثل الشهر العقاري والخدمات الأخرى الأساسية.
صلاة-التراويح (2)

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 272 حالة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (12)

فحص قرية المسيري في الإسكندرية بعد إصابة 18 شخصًا بكورونا

قامت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بعمل زيارة ميدانية لسكان قرية المسيري، بإحدى قرى العامرية، غرب المدينة، لتوقيع الكشف الطبي وفحص الوضع الصحي لحالة سكان القرية وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل القرية لنحو 18 حالة، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة برفع تقرير طبي مفصل عن الوضع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاتخاذ القرار سواء بعزل القرية من عدمه خلال المرحلة المقبلة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
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