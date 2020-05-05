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الأرصاد: اليوم رياح وأمطار رعدية.. والحرارة تنخفض 6 درجات

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ ص
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:العظمى الصغرىالقاهرة 26 16الإسكندرية 22 17مطروح 19 16السلوم 20 16سيوة 25 19بورسعيد 23 17دمياط 23 17الإسماعيلية 27 17السويس 26 17العريش 22 16رفح 22 16نويبع 30 22طابا 30 20كاترين 20 14الطور 27 20شرم الشيخ 32 24الغردقة 33 23مرسى علم 32 24الفيوم 29 17بنى سويف 30 18المنيا 30
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر الأولى بإفريقيا في التجارب الإكلينيكية لكورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http://clinicaltrials.gov، فإن مصر تعد الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية، كما أن مصر قامت بنصف التجارب التي قامت بها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة الفيروس.
اسعاف (1)

عزل عزبة ومربع سكني بالغربية بعد ظهور إصابات بكورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، اليوم الثلاثاء، عزل عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة بالسنطة، ومربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية لأول طنطا، 14 يومًا، اعتبارا من اليوم، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
طائرة- مصر -للطيران (2)

3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

تغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهي بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة تابعة لوزارة الطيران المدني إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومن المقرر أن تعود الرحلات الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل صحي للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة.
كورونا والحجر الصحي (5)

الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بالعزل الصحي

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب، إذ أكد اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الوزارة حددت تصنيفين للمتعاملين الأول: المتعاملون بشكل مباشر مع حالات كورونا، وبلغ الحد الأقصى لقيمة المكافأة 350 جنيهًا عن كل يوم عمل، والثاني: المتعاملون بشكل غير مباشر مع حالات كورونا وبلغ الحد الأقصى 175 جنيها عن كل يوم عمل.
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طقس-بارد (2)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
شوارع-أسوان-تخلو-من-مظاهر-العيد-بسبب-درجات-الحرارة (1)

حر وغيوم نهارا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود االيوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدلا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود طقس حار نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
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