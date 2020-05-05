الأرصاد: اليوم رياح وأمطار رعدية.. والحرارة تنخفض 6 درجات

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ ص

أمطار - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:العظمى الصغرىالقاهرة 26 16الإسكندرية 22 17مطروح 19 16السلوم 20 16سيوة 25 19بورسعيد 23 17دمياط 23 17الإسماعيلية 27 17السويس 26 17العريش 22 16رفح 22 16نويبع 30 22طابا 30 20كاترين 20 14الطور 27 20شرم الشيخ 32 24الغردقة 33 23مرسى علم 32 24الفيوم 29 17بنى سويف 30 18المنيا 30