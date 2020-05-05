سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إصابة قيادي بالنظام السوداني السابق بـ«كورونا»

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إصابة أحمد هارون نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالسودان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم، تعرض لأزمة صحية، وتم أخذ عينة للفحص للاشتباه في إصابته بالفيروس، في 21 ابريل الماضي، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة، وجاءت النتيجة سلبية، وفي أثناء تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثان جاءت نتيجته إيجابية، وبالفحص للمرة الثالثة كان إيجابيا أيضا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر، وبعد التحسن اللاحق لحالة المريض الصحية وإنفاذا لتوجيهات السلطات الصحية بالعزل تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومتطلبات الحراسة والتأمين. وأوضحت أن الادارة العامة للخدمات الطبية
اقرأ المزيد
مقاتلات-اسرائيلية-تقصف-سوريا-1

مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث بسوريا

شنت مقاتلات تابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية فوق أجواء محافظة حلب السورية، مستهدفة مركز البحوث، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم إسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، والتي أضافت: "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مركز البحوث في محافظة حلب بسوريا". وكشف الجيش السوري، في بيان له، اليوم، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي.
فيروس- كورونا (9)

حفل زفاف بالعراق يتسبب في إصابة 15 شخصا بـ«كورونا»

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة، وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في مقطع فيديو: "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بالفيروس كورونا: 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة أم الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي، والأعداد قابلة للزيادة"، محذرا من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.
محمود-عباس (4)

«بسبب كورونا».. إعلان حالة الطوارئ في فلسطين 30 يوما

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ غدا 5 مايو 2020 ولمدة ثلاثين يوما، إذ جاء إعلان حالة طوارئ لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، إن إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ يأتي للحفاظ على سلامة الناس من فيروس كورونا. وأوصت الحكومة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.
كورونا والحجر الصحي (4)

الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
السودان - كورونا

الحكومة السودانية تؤكد إصابة وزير النقل بـ«كورونا»

أكدت الحكومة السودانية إصابة وزير الدولة بوزارة النقل المهندس هاشم أبنعوف يفيروس كورونا. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن بيان لمجلس الوزراء القول إن "أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية". وأضاف البيان أن أبنعوف "التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط".
قوات-الامن-السودانى

إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

بدأت السلطات السودانية صباح اليوم الاحد بإغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الآخرى بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) اليوم عن اللواء حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماما وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعا لتفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية والضرورية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية.
السودان - كورونا

إغلاق مدينة الفاشر السودانية لمنع تفشي كورونا

أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف، قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد، ويأتي القرار استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ونص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).
سجن

العراق يطلق سراح أكثر من 20 ألف موقوف بسبب «كورونا»

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبذلك يصل عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم حتى، أمس الأربعاء، 20 ألفا و40 متهما، مشيرا إلى أن هذا يأتي انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1631 في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]