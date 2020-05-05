إصابة قيادي بالنظام السوداني السابق بـ«كورونا»

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إصابة أحمد هارون نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالسودان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم، تعرض لأزمة صحية، وتم أخذ عينة للفحص للاشتباه في إصابته بالفيروس، في 21 ابريل الماضي، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة، وجاءت النتيجة سلبية، وفي أثناء تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثان جاءت نتيجته إيجابية، وبالفحص للمرة الثالثة كان إيجابيا أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر، وبعد التحسن اللاحق لحالة المريض الصحية وإنفاذا لتوجيهات السلطات الصحية بالعزل تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومتطلبات الحراسة والتأمين. وأوضحت أن الادارة العامة للخدمات الطبية