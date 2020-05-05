حفل زفاف بالعراق يتسبب في إصابة 15 شخصا بـ«كورونا»

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة، وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في مقطع فيديو: "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بالفيروس كورونا: 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة أم الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي، والأعداد قابلة للزيادة"، محذرا من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.

وفيما انتشر فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى بشكل كبير، تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و658 ألف إصابة، وكذلك تسجيل أكثر من ربع مليون حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من مليون و200 ألف شخص. وسجلت العراق حتى الآن، 2346 حالة إصابة، بينهم 98 حالة وفاة فيما تعافى