3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

تغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهي بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة تابعة لوزارة الطيران المدني إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومن المقرر أن تعود الرحلات الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل صحي للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.ويذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر،

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.



ويذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ يوم 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها: رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



