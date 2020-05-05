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3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
تغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهي بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة تابعة لوزارة الطيران المدني إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومن المقرر أن تعود الرحلات الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل صحي للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة.
كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.ويذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر،
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر الأولى بإفريقيا في التجارب الإكلينيكية لكورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http://clinicaltrials.gov، فإن مصر تعد الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية، كما أن مصر قامت بنصف التجارب التي قامت بها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة الفيروس.
اسعاف (1)

عزل عزبة ومربع سكني بالغربية بعد ظهور إصابات بكورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، اليوم الثلاثاء، عزل عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة بالسنطة، ومربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية لأول طنطا، 14 يومًا، اعتبارا من اليوم، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (6)

الأرصاد: اليوم رياح وأمطار رعدية.. والحرارة تنخفض 6 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
كورونا والحجر الصحي (5)

الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بالعزل الصحي

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب، إذ أكد اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الوزارة حددت تصنيفين للمتعاملين الأول: المتعاملون بشكل مباشر مع حالات كورونا، وبلغ الحد الأقصى لقيمة المكافأة 350 جنيهًا عن كل يوم عمل، والثاني: المتعاملون بشكل غير مباشر مع حالات كورونا وبلغ الحد الأقصى 175 جنيها عن كل يوم عمل.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

اليوم.. عودة المصريين العالقين بالرياض إلى مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصري عالق، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، إذ وصلت، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.
كورونا والحجر الصحي (11)

الجالية اليونانية تتبرع لـ«تحيا مصر» لمكافحة كورونا

استمرارا لمبادرات التعاون بين شعوب مبادرة "إحياء الجذور"، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية اليونانية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تبرعت الجالية لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا. ومن جانبها، قدمت مكرم، الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار الفيروس.
فيروس-كورونا (1)

إخلاء المدن الجامعية من طلاب جامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، في تصريح لها، اليوم الخميس، عن إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لإخلاء المدن الجامعية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: استقطاع 20% من رواتب الوزراء لدعم متضرري كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
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