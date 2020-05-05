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عزل عزبة ومربع سكني بالغربية بعد ظهور إصابات بكورونا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص
الإسعاف - أرشيفية
الإسعاف - أرشيفية
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، اليوم الثلاثاء، عزل عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة بالسنطة، ومربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية لأول طنطا، 14 يومًا، اعتبارا من اليوم، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مديرية الصحة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية بداية من توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، بالإضافة إلى تطهير المنازل والشوارع.وأشاد محافظ الغربية، بالدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الدولة، وفي مقدمتها
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر الأولى بإفريقيا في التجارب الإكلينيكية لكورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http://clinicaltrials.gov، فإن مصر تعد الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية، كما أن مصر قامت بنصف التجارب التي قامت بها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة الفيروس.
طائرة- مصر -للطيران (2)

3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

تغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهي بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة تابعة لوزارة الطيران المدني إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومن المقرر أن تعود الرحلات الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل صحي للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة.
امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (6)

الأرصاد: اليوم رياح وأمطار رعدية.. والحرارة تنخفض 6 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
كورونا والحجر الصحي (5)

الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بالعزل الصحي

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب، إذ أكد اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الوزارة حددت تصنيفين للمتعاملين الأول: المتعاملون بشكل مباشر مع حالات كورونا، وبلغ الحد الأقصى لقيمة المكافأة 350 جنيهًا عن كل يوم عمل، والثاني: المتعاملون بشكل غير مباشر مع حالات كورونا وبلغ الحد الأقصى 175 جنيها عن كل يوم عمل.
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فيروس كورونا

صحة الغربية: تحول نتيجة 14 من مصابي كورونا إلى سلبية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، تحول نتيجة تحاليل 14 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من إيجابي إلى سلبي، مؤكدا تعافي 4 حالات، تم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية بطنطا، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ آخر عينة من بين 11 حالة، وبعد ظهور نتائج التحاليل خلال 48 ساعة من الآن، والتأكد من تحولها من إيجابية إلى سلبية سيقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.
كورونا والحجر الصحي (8)

عزل 800 أسرة.. ماذا يحدث في قرية كفر جعفر بالغربية؟

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد فرض عزل صحي على 800 أسرة بقرية كفر جعفر مركز بسيون، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بالقرية. وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد أفراد الأسر التي تم عزلها حوالي 13 ألف مواطن، وأن قرار العزل جاء بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية. وأكدت مديرية الصحة بالمحافظة أنه سيتم إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
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