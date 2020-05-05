رياضة

حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
فريق الزمالك - صورة أرشيفية
فريق الزمالك - صورة أرشيفية
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".
وأشار أنور إلى أن الزمالك يرحب بعودة الدوري بشرط سلامة اللاعبين، مؤكدا أن القرار ليس خاصا باتحاد الكرة والأندية بل للدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشاد بالمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، مؤكدا أنه كان عاشقا للنجاحات، كما أن الزمالك خسره بعدما
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مانويل-جوزيه (2)

جيلبرتو: سيطرنا على أفريقيا بذكاء جوزيه

أكد الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي الأسبق، أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية وممتدة مع مواطنه فلافيو، هداف الفريق السابق، كونهما لعبا معا لفترات طويلة، قائلا: "لعبت مع فلافيو في أنجولا وأنا من رشحته لمانويل جوزيه بعد انتقالي للأهلي، وقد سأل عنه أحد مدربي بيترو أتليتكو الأنجولي قبل التعاقد معه.. جوزيه استقدم فلافيو ووثق في إمكانياته، وبالفعل حقق مستويات مميزة إلى جانب عماد متعب فهو مهاجم رائع أيضا"، متابعا: "جيرالدو لاعب الأهلي الحالي، جيد ويملك إمكانيات عالية ولذلك تعاقد معه الفريق المصري لكنه يحتاج للتأقلم".
محمد الشناوى (3)

«يا فرحة جنش فيك».. حارس الأهلي على كرسي «رامز مجنون رسمي»

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على "mbc مصر"، وظهر "الشناوي" مبتسما وعلى قوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال له رامز شامتا "يافرحة جنش فيك يا شناوي" وعاتبه على عدم صد ركلة الجزاء في مبارة السوبر، وأجبره على أن يقول "رامز جلال حارس مصر الأول"، ورغم محاولات استفزازه إلا أن "الشناوي" حافظ على هدوءه طوال الحلقة مرددا "يابن اللعيبة يا رامز"، وتحت تهديد الكابوريا أجبره على غناء "بحب اتنين سوا".
محمد-الشناوي (1)

«من حارس مصر الأول؟».. الشناوي يجيب تحت التهديد

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "mbc مصر"، وظهر"الشناوي" مبتسما وبقوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، واستقبله رامز بالقبلات وسأله: "أنت ممكن تسيب الأهلي"، ليجيب الحارس بالنفي، وردا على سؤال رامز "هو انت حارس مصر الأول يا شناوي"، قال: "الناس بتقول كده"، ليمازحه رامز قائلا: "أنت ليه مؤدب كده، أنا عايزك تستفزني".
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حمد -حسام- ميدو

ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي: صحة أبنائنا أهم من استكمال الدوري

طالب إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، قائلا: "يوجد ما يقرب من 15 فريقًا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك". وواصل حديثه، قائلا: "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا، نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".
امير-مرتضى

أمير مرتضى يؤكد توقيع عقوبات على نجمي الزمالك

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، منحه إذن للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي للظهور في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، خلال شهر رمضان. وقال أمير مرتضى، خلال حواره ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت2": "لم يحدث وأن وافقت للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي على الظهور ببرنامج رامز جلال". وأكد أمير أن الثنائي لو عرض عليه الأمر في الماضي، كان سيرفض على الفور، موضحا "سيتم توقيع لائحة الغرامات على الثنائي، مثلما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي مؤخرا".
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اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
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