حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".

وأشار أنور إلى أن الزمالك يرحب بعودة الدوري بشرط سلامة اللاعبين، مؤكدا أن القرار ليس خاصا باتحاد الكرة والأندية بل للدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشاد بالمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، مؤكدا أنه كان عاشقا للنجاحات، كما أن الزمالك خسره بعدما

وأشار أنور إلى أن الزمالك يرحب بعودة الدوري بشرط سلامة اللاعبين، مؤكدا أن القرار ليس خاصا باتحاد الكرة والأندية بل للدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأشاد بالمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، مؤكدا أنه كان عاشقا للنجاحات، كما أن الزمالك خسره بعدما رحل عن منصبه، متابعا أن فيريرا كان يتدخل في كافة التفاصيل وسر نجاحه يرجع إلى أنه كان يواجه اللاعبين بأخطائهم وما ينقصهم.



وأكد أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو أسوأ مدرب تعامل معه، فيما كان المدرب أليكس ماكليش أقل من مستوى الدوري المصري، مضيفا أن اختيار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جاء بعد نجاح تجربته مع الأهلي رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها بالقلعة الحمراء.