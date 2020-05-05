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لأول مرة منذ الثمانينات.. مدمرات أمريكية ببحر بارنتس

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
مدمرة أمريكية - صورة أرشيفية
مدمرة أمريكية - صورة أرشيفية
أعلن سلاح البحرية الأمريكية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 4 من سفنه الحربية أبحرت في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية تأكيدا على حرية الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن 3 مدمرات هي "يو.إس.إس. دونالد كوك" و"يو.إس.إس. بورتر" و"يو.إس.إس. روزفلت" بالإضافة سفينة التموين "يو.إس.إن.إس سابلاي" دخلت، أمس الإثنين، بحر بارنتس ترافقها الفرقاطة البريطانية "إتش.أم.إس. كنت"، والهدف من هذه المهمة، التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء.
وشدد سلاح البحرية، على أن ما من سفينة أمريكية على الإطلاق أبحرت في بحر بارنتس منذ منتصف الثمانينيات، لافتة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أُخطرت بهذه الرحلة في 1 مايو الجاري، لتجنب أي سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي. وخلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمه مركز بروكينجز للأبحاث، أمس، أعلن وزير الدفاع
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كورونا في ايطاليا

الجمعة.. ولاية كاليفورنيا تخفف إجراءات العزل

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم جافن نيوسوم، أمس الإثنين، في مؤتمره الصحفي اليومي، مضيفا: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية، إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن". وستحدد السلطات في كاليفورنيا، يوم الخميس المقبل، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.
ترامب-يطالب-بكشف-وثائق-تحقيقات-التدخل-الروسي

ترامب يحذر من بلوغ وفيات الوباء في بلاده 100 ألف

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يبلغ 100.000 شخص. ونفى ترامب، في مقابلة استمرت ساعتين في "قاعة بلدية" افتراضية، أن تكون إدارته قد تباطأت في الاستجابة للوباء. وتوفي حتى الآن في الولايات المتحدة أكثر من 67000 شخص بسبب فيروس كوفيد-19. لكن ترامب عبر عن تفاؤله بشأن تطوير لقاح للفيروس، قائلا إنه قد يكون جاهزا مع نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أنه قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا.
الكونجرس

الكونجرس الأمريكي يستأنف جلساته تحت هذه الشروط

أعلن المسؤول الطبي في الكونجرس الأمريكي عن إمكانية عودة المجلس بغرفتيه، الشيوخ والنواب، إلى الانعقاد اعتبارا من الإثنين المقبل، وفق مجموعة إرشادات صحية معينة بسبب انتشار فيروس كورونا. وأصدر طبيب الكونجرس براين موناهان إرشادات صحية يوم الجمعة الماضية، تحدد كيفية عودة مجلس الشيوخ للانعقاد مع بداية الأسبوع، مشترطا أن يرتدي الأعضاء والموظفون الكمامات الواقية، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، قبل يومين. ويعود مجلس الشيوخ للانعقاد الإثنين المقبل، رغم أن واشنطن العاصمة لم تصل بعد إلى ذروتها في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كورونا والحجر الصحي (8)

الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز 67 ألف حالة في أمريكا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم. وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، 1154760 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 67075 وفاة (5.8%) و170181 حالة شفاء (14.7%). وتشير إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض والجهات الطبية المعنية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات على أساس يومي بـ1322 حالة وزيادة الإصابات بـ23640 حالة.
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كورونا والحجر الصحي (3)

60 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والإصابات تقترب من 70 ألفا

أعلنت روسيا يوم الجمعة عن 5849 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة البلاد إلى 68622.
كورونا والحجر الصحي (8)

أطباء يحذرون: كورونا قد يسبب سكتات دماغية مفاجئة لدى الشباب

يحذر أطباء في نيويورك من أن فيروس كورونا قد يسبب السكتات الدماغية المفاجئة لدى البالغين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ممن لا يعانون من مرض شديد، وفقا لموقع "نيويورك بوست". وأفيد بأن الأطباء في نظام Mount Sinai Health يعتقدون أن هناك أدلة متزايدة على أن "كوفيد 19"، يمكن أن يتسبب في تجلط الدم بطرق غير معتادة، ما يؤدي إلى زيادة في السكتات الدماغية بين المرضى الذين لا يعانون منها عادة، وفقا لتقرير "سي إن إن". وقال جراح الأعصاب الدكتور توماس أوكسلي: "يبدو أن الفيروس يسبب زيادة التخثر في الشرايين الكبيرة، ما يؤدي إلى سكتة دماغية شديدة".
كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
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وفاة أحد أصدقاء ترامب مصابا بفيروس كورونا

توفي ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت مجلة "تايم" الأمريكية إن تشيرا، كان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره. وكان ترامب، قد تحدث خلال إيجاز صحفى بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفى غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.
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