لأول مرة منذ الثمانينات.. مدمرات أمريكية ببحر بارنتس

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

مدمرة أمريكية - صورة أرشيفية

أعلن سلاح البحرية الأمريكية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 4 من سفنه الحربية أبحرت في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية تأكيدا على حرية الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن 3 مدمرات هي "يو.إس.إس. دونالد كوك" و"يو.إس.إس. بورتر" و"يو.إس.إس. روزفلت" بالإضافة سفينة التموين "يو.إس.إن.إس سابلاي" دخلت، أمس الإثنين، بحر بارنتس ترافقها الفرقاطة البريطانية "إتش.أم.إس. كنت"، والهدف من هذه المهمة، التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء.

وشدد سلاح البحرية، على أن ما من سفينة أمريكية على الإطلاق أبحرت في بحر بارنتس منذ منتصف الثمانينيات، لافتة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أُخطرت بهذه الرحلة في 1 مايو الجاري، لتجنب أي سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي. وخلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمه مركز بروكينجز للأبحاث، أمس، أعلن وزير الدفاع