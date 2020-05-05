لأول مرة منذ الثمانينات.. مدمرات أمريكية ببحر بارنتس
٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
مدمرة أمريكية - صورة أرشيفية
أعلن سلاح البحرية الأمريكية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 4 من سفنه الحربية أبحرت في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية تأكيدا على حرية الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن 3 مدمرات هي "يو.إس.إس. دونالد كوك" و"يو.إس.إس. بورتر" و"يو.إس.إس. روزفلت" بالإضافة سفينة التموين "يو.إس.إن.إس سابلاي" دخلت، أمس الإثنين، بحر بارنتس ترافقها الفرقاطة البريطانية "إتش.أم.إس. كنت"، والهدف من هذه المهمة، التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء.
وشدد سلاح البحرية، على أن ما من سفينة أمريكية على الإطلاق أبحرت في بحر بارنتس منذ منتصف الثمانينيات، لافتة إلى
أن وزارة الدفاع الروسية أُخطرت بهذه الرحلة في 1 مايو الجاري، لتجنب أي
سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي.
وخلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمه مركز
بروكينجز للأبحاث، أمس، أعلن وزير الدفاع
وشدد سلاح البحرية، على أن ما من سفينة أمريكية على الإطلاق أبحرت في بحر بارنتس منذ منتصف الثمانينيات، لافتة إلى
أن وزارة الدفاع الروسية أُخطرت بهذه الرحلة في 1 مايو الجاري، لتجنب أي
سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي.
وخلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمه مركز
بروكينجز للأبحاث، أمس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه في الوقت
الذي يحد فيه الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من تحركات الجيش الأميركي،
فإن خصوم الولايات المتحدة ما زالوا يشكلون تهديدا.
وقال إسبر: "نحن نشهد زيادة في
نشاط الصين في بحر الصين الجنوبي، كما نرى الروس يواصلون اختبار
دفاعنا الجوي في ألاسكا وعلى الحدود الشمالية".
يذكر أن آخر حادث جوي وقع بين الولايات
المتحدة وروسيا يعود إلى يوم 10 مارس الماضي.