جيلبرتو: سيطرنا على أفريقيا بذكاء جوزيه

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق - صورة أرشيفية

أكد الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي الأسبق، أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية وممتدة مع مواطنه فلافيو، هداف الفريق السابق، كونهما لعبا معا لفترات طويلة، قائلا: "لعبت مع فلافيو في أنجولا وأنا من رشحته لمانويل جوزيه بعد انتقالي للأهلي، وقد سأل عنه أحد مدربي بيترو أتليتكو الأنجولي قبل التعاقد معه.. جوزيه استقدم فلافيو ووثق في إمكانياته، وبالفعل حقق مستويات مميزة إلى جانب عماد متعب فهو مهاجم رائع أيضا"، متابعا: "جيرالدو لاعب الأهلي الحالي، جيد ويملك إمكانيات عالية ولذلك تعاقد معه الفريق المصري لكنه يحتاج للتأقلم".

وأوضح جيلبرتو أن جيرالدو يحتاج لبذل مزيد من الجهد من أجل إقناع المدير الفني بقدراته ولحجز مكانه بالتشكيل الأساسي للمارد الأحمر، لأن المدير الفني يبحث عن من يساعده على تحقيق الفوز والنجاح. وأضاف: "أصعب مباراة لي مع الأهلي كانت أمام الإسماعيلي لحسم لقب الدوري عام 2009 ونجحنا في تحقيق البطولة بالفوز 1-0،