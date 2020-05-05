رياضة

جيلبرتو: سيطرنا على أفريقيا بذكاء جوزيه

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق - صورة أرشيفية
مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق - صورة أرشيفية
أكد الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي الأسبق، أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية وممتدة مع مواطنه فلافيو، هداف الفريق السابق، كونهما لعبا معا لفترات طويلة، قائلا: "لعبت مع فلافيو في أنجولا وأنا من رشحته لمانويل جوزيه بعد انتقالي للأهلي، وقد سأل عنه أحد مدربي بيترو أتليتكو الأنجولي قبل التعاقد معه.. جوزيه استقدم فلافيو ووثق في إمكانياته، وبالفعل حقق مستويات مميزة إلى جانب عماد متعب فهو مهاجم رائع أيضا"، متابعا: "جيرالدو لاعب الأهلي الحالي، جيد ويملك إمكانيات عالية ولذلك تعاقد معه الفريق المصري لكنه يحتاج للتأقلم".
وأوضح جيلبرتو أن جيرالدو يحتاج لبذل مزيد من الجهد من أجل إقناع المدير الفني بقدراته ولحجز مكانه بالتشكيل الأساسي للمارد الأحمر، لأن المدير الفني يبحث عن من يساعده على تحقيق الفوز والنجاح. وأضاف: "أصعب مباراة لي مع الأهلي كانت أمام الإسماعيلي لحسم لقب الدوري عام 2009 ونجحنا في تحقيق البطولة بالفوز 1-0،
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فريق- الزمالك

حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".
محمد الشناوى (3)

«يا فرحة جنش فيك».. حارس الأهلي على كرسي «رامز مجنون رسمي»

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على "mbc مصر"، وظهر "الشناوي" مبتسما وعلى قوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال له رامز شامتا "يافرحة جنش فيك يا شناوي" وعاتبه على عدم صد ركلة الجزاء في مبارة السوبر، وأجبره على أن يقول "رامز جلال حارس مصر الأول"، ورغم محاولات استفزازه إلا أن "الشناوي" حافظ على هدوءه طوال الحلقة مرددا "يابن اللعيبة يا رامز"، وتحت تهديد الكابوريا أجبره على غناء "بحب اتنين سوا".
محمد-الشناوي (1)

«من حارس مصر الأول؟».. الشناوي يجيب تحت التهديد

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "mbc مصر"، وظهر"الشناوي" مبتسما وبقوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، واستقبله رامز بالقبلات وسأله: "أنت ممكن تسيب الأهلي"، ليجيب الحارس بالنفي، وردا على سؤال رامز "هو انت حارس مصر الأول يا شناوي"، قال: "الناس بتقول كده"، ليمازحه رامز قائلا: "أنت ليه مؤدب كده، أنا عايزك تستفزني".
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مؤمن-سليمان (1)

مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
خالد-الغندور (1)

الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".
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كينو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

أكد البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، والمعار من صفوف نادي بيراميدز، أنه يفضل اللعب لفريق الأهلي عن نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 الفضائية"، قائلا: "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، لم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي، لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك غير صحيح، لكني أرحب باللعب لأي فريق منهما في حالة وصول عرض إلى بيراميدز".
محمود الخطيب (1)

الأهلي يعلن عن موعد تطوير قناة النادي

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أجتماعا، اليوم الأربعاء، مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة "لايف" التي حصلت علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
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