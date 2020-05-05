وفاة وزير في النيجر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

وزير العمل النيجري الراحل محمد بن عمر - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة النيجرية، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، عن 55 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر". وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب، أول من أمس الأحد، وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بالفيروس، لكن من دون أن يحدد سبب الوفاة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بث التلفزيون الرسمي رسالة وجهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من الفيروس.

وقال بن عمر في رسالته إن: "كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء، الانضباط هو السلاح الأوحد الذي يمكنه القضاء على هذا الفيروس". وكان رئيس النيجر، محمد يوسفو، نعى الوزير الراحل. وقال في تغريدة: "ببالغ الحزن تلقيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر"، وأمس الإثنين تقدم الرئيس مشيعي