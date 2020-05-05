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وفاة وزير في النيجر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص
وزير العمل النيجري الراحل محمد بن عمر - صورة أرشيفية
وزير العمل النيجري الراحل محمد بن عمر - صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة النيجرية، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، عن 55 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر". وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب، أول من أمس الأحد، وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بالفيروس، لكن من دون أن يحدد سبب الوفاة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بث التلفزيون الرسمي رسالة وجهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من الفيروس.
وقال بن عمر في رسالته إن: "كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء، الانضباط هو السلاح الأوحد الذي يمكنه القضاء على هذا الفيروس". وكان رئيس النيجر، محمد يوسفو، نعى الوزير الراحل. وقال في تغريدة: "ببالغ الحزن تلقيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر"، وأمس الإثنين تقدم الرئيس مشيعي
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تحطم-طائرة (2)

«دون إصابات».. مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة بالصومال

قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الإثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها، مضيفا أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتا أن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها"، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس كورونا

دراسة أمريكية: كورونا يستمر عامين وموجته الثانية أسوأ

توقعت دراسة أعدها خبراء من جامعات مينيسوتا وهارفرد وتولين، أن يستمر انتشار فيروس كورونا لفترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين مع إمكانية أن يصيب نحو 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة. وأوضح الخبراء المشاركون في الدراسة، أن انتشار الفيروس سيستمر لمدة تصل إلى سنتين حتى تتكون "مناعة القطيع" بين السكان، كما دعوا المسؤولين الحكوميين إلى التوقف عن إخبار الناس بأن الوباء قد ينتهي قريبا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (5)

الصين ترد على أمريكا بشأن كورونا: «تصريحات غير عقلانية»

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، اليوم الإثنين، بما اعتبرته «تصريحات غير عقلانية ومعيبة» لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين. وكان بومبيو قال الأحد: «إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها منظمة الصحة العالمية». وتروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 250 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، إذ سجلت مساء اليوم الاثنين، 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%)، حول العالم. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة، وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة، وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض بـ25428 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
كوريا - كورونا

وفيات كورونا في الصين صفر ورفع آخر القيود عن «ووهان»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، فيما سجلت 32 إصابة جديدة، وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، ومن المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

مصادر بريطانية: جونسون لم يتحسن بعد دخوله العناية

أعلنت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس الإثنين، إن حالته لم تتحسن بعد، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأفاد مكتب جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، وأشارت وكالة "رويترز" بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.
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