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مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث بسوريا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
مقاتلة إسرائيلية تقصف سوريا
مقاتلة إسرائيلية تقصف سوريا
شنت مقاتلات تابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية فوق أجواء محافظة حلب السورية، مستهدفة مركز البحوث، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم إسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، والتي أضافت: "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مركز البحوث في محافظة حلب بسوريا". وكشف الجيش السوري، في بيان له، اليوم، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي.
من جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للضربات الصاروخية. وأضاف المرصد، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" بالعربية، أن القصف الذي يعتقد أنه إسرائيلي أدى إلى تدمير
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منظومة-إس 300 -

العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".
الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: ليس أمام القوى إلا التصويت لحكومة الكاظمي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، قائلا: "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي

وزير خارجية لبنان يستدعي سفير ألمانيا بشأن حزب الله

استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتى، سفير ألمانيا الاتحادية في بيروت جورج بيرغلين ، وطلب منه ايضاحا بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حظر حزب الله الذي صدر مؤخرا. ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء ، أفاد السفير الألماني جورج بيرغلين بأن "القرار المتعلق بحزب الله متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".
فيروس- كورونا (9)

حفل زفاف بالعراق يتسبب في إصابة 15 شخصا بـ«كورونا»

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة، وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في مقطع فيديو: "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بالفيروس كورونا: 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة أم الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي، والأعداد قابلة للزيادة"، محذرا من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.
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محمود-عباس (4)

عباس يدعو دول «عدم الانحياز» لعقد مؤتمر دولي للسلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع المشاركين في قمة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها اليوم الإثنين عبر تقنية "التواصل عن بعد" ، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تعيد فتح المدارس وتبحث فتح الأسواق

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد، العودة إلى المدارس تدريجياً، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة. وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك. وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.
رؤوفين ريفلين الرئيس الاسرائيلي

إسرائيل تحيي ذكرى الهولوكوست افتراضيًا بسبب «كورونا»

يستعد رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو لمخاطبة الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم الاثنين، في إطار الاحتفال الرسمي بذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) في إسرائيل. وتم تسجيل الكلمتين مسبقا هذا العام بسبب تدابير الإغلاق ذات الصلة بفيروس كورونا. وبعد كلمتي ريفلين ونتنياهو سيظهر ستة من الناجين من المحرقة وهم يضيئون مشاعل، تخليدا لذكرى الستة ملايين يهودي ضحايا المحرقة. ?وسيتم على الموقع الإلكتروني لمؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى الهولوكوست عرض مقطع فيديو لأطفال ومراهقين يقرأون من منازلهم حول العالم أجزاء من قصيدة
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