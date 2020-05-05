مقاتلات إسرائيلية تضرب نقاط عسكرية ومركز بحوث بسوريا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

مقاتلة إسرائيلية تقصف سوريا

شنت مقاتلات تابعة لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية فوق أجواء محافظة حلب السورية، مستهدفة مركز البحوث، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم إسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، والتي أضافت: "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مركز البحوث في محافظة حلب بسوريا". وكشف الجيش السوري، في بيان له، اليوم، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي.

من جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للضربات الصاروخية. وأضاف المرصد، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" بالعربية، أن القصف الذي يعتقد أنه إسرائيلي أدى إلى تدمير