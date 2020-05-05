الجمعة.. ولاية كاليفورنيا تخفف إجراءات العزل

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم جافن نيوسوم، أمس الإثنين، في مؤتمره الصحفي اليومي، مضيفا: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية، إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن". وستحدد السلطات في كاليفورنيا، يوم الخميس المقبل، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

وذكر نيوسوم الحاكم الديمقراطي: "في حال تم استيفاء هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة، فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الأسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط". وتابع: "كما يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية