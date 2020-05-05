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الجمعة.. ولاية كاليفورنيا تخفف إجراءات العزل

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم جافن نيوسوم، أمس الإثنين، في مؤتمره الصحفي اليومي، مضيفا: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية، إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن". وستحدد السلطات في كاليفورنيا، يوم الخميس المقبل، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.
وذكر نيوسوم الحاكم الديمقراطي: "في حال تم استيفاء هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة، فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الأسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط". وتابع: "كما يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية
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المدمرة-الأمريكية

لأول مرة منذ الثمانينات.. مدمرات أمريكية ببحر بارنتس

أعلن سلاح البحرية الأمريكية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 4 من سفنه الحربية أبحرت في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية تأكيدا على حرية الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن 3 مدمرات هي "يو.إس.إس. دونالد كوك" و"يو.إس.إس. بورتر" و"يو.إس.إس. روزفلت" بالإضافة سفينة التموين "يو.إس.إن.إس سابلاي" دخلت، أمس الإثنين، بحر بارنتس ترافقها الفرقاطة البريطانية "إتش.أم.إس. كنت"، والهدف من هذه المهمة، التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء.
ترامب-يطالب-بكشف-وثائق-تحقيقات-التدخل-الروسي

ترامب يحذر من بلوغ وفيات الوباء في بلاده 100 ألف

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يبلغ 100.000 شخص. ونفى ترامب، في مقابلة استمرت ساعتين في "قاعة بلدية" افتراضية، أن تكون إدارته قد تباطأت في الاستجابة للوباء. وتوفي حتى الآن في الولايات المتحدة أكثر من 67000 شخص بسبب فيروس كوفيد-19. لكن ترامب عبر عن تفاؤله بشأن تطوير لقاح للفيروس، قائلا إنه قد يكون جاهزا مع نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أنه قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا.
الكونجرس

الكونجرس الأمريكي يستأنف جلساته تحت هذه الشروط

أعلن المسؤول الطبي في الكونجرس الأمريكي عن إمكانية عودة المجلس بغرفتيه، الشيوخ والنواب، إلى الانعقاد اعتبارا من الإثنين المقبل، وفق مجموعة إرشادات صحية معينة بسبب انتشار فيروس كورونا. وأصدر طبيب الكونجرس براين موناهان إرشادات صحية يوم الجمعة الماضية، تحدد كيفية عودة مجلس الشيوخ للانعقاد مع بداية الأسبوع، مشترطا أن يرتدي الأعضاء والموظفون الكمامات الواقية، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، قبل يومين. ويعود مجلس الشيوخ للانعقاد الإثنين المقبل، رغم أن واشنطن العاصمة لم تصل بعد إلى ذروتها في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كورونا والحجر الصحي (8)

الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز 67 ألف حالة في أمريكا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم. وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، 1154760 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 67075 وفاة (5.8%) و170181 حالة شفاء (14.7%). وتشير إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض والجهات الطبية المعنية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات على أساس يومي بـ1322 حالة وزيادة الإصابات بـ23640 حالة.
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كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
فيروس- كورونا (19)

أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

حذر بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وستكون هذه الأوبئة خطيرة في المستقبل، قائلا: "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور، لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي، أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات".
دونالد ترامب

ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
ترامب (1)

غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
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