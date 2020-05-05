كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابة بـ«كورونا» في 77 يوما

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

إجراءات لمواجهة كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تم تسجيل حالتين فقط، يوم 18 فبراير الماضي، وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها، إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10 آلاف و804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان تحت العزل الصحي في مدينة إنتشون بعد وصوله إلى البلاد قادما من الخارج. ولم تسجل البلاد أي حالة لانتقال العدوى داخليا لليوم الثاني على التوالي، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء