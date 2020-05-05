مصر الأولى بإفريقيا في التجارب الإكلينيكية لكورونا

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http://clinicaltrials.gov، فإن مصر تعد الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية، كما أن مصر قامت بنصف التجارب التي قامت بها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة الفيروس.

وأكد عبد الغفار، دول الشرق الأوسط قامت بـ44 تجربة منذ بداية انتشار الفيروس في الصين، مشيرا إلى تقدم مصر على إيران، إسرائيل، تركيا، قبرص، الأردن، لبنان، السعودية، العراق.وأوضح أن من الجامعات المصرية التي شاركت في هذه التجارب: عين شمس، القاهرة، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، الزقازيق، الأزهر، بإلاضافة للمركز

وأكد عبد الغفار، دول الشرق الأوسط قامت بـ44 تجربة منذ بداية انتشار الفيروس في الصين، مشيرا إلى تقدم مصر على إيران، إسرائيل، تركيا، قبرص، الأردن، لبنان، السعودية، العراق.



وأوضح أن من الجامعات المصرية التي شاركت في هذه التجارب: عين شمس، القاهرة، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، الزقازيق، الأزهر، بإلاضافة للمركز القومي للبحوث، متابعا أنه على الرغم من قيام دول العالم بنحو 1161 دراسة إكلينيكية، إلا أن مصر جاءت في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث القيام بتجارب إكلينيكية لمقاومة فيروس كورونا، ويأتي ذلك في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور العلم والعلماء المصريين فى المساهمة مع العالم لإيجاد حلول للسيطرة على انتشار الوباء.



